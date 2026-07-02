2 de julio de 2026 Inicio
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La recaudación cayó un 8% en junio y alcanzó los $20 billones

Los ingresos tributarios alcanzaron los $20 billones, según informó ARCA. La baja estuvo impulsada por la menor recaudación de los derechos de exportación y el impacto de cambios en los vencimientos del Impuesto a las Ganancias.

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Arca: la recaudación cayó un 8% en junio

Arca: la recaudación cayó un 8% en junio

La recaudación tributaria nacional alcanzó en junio $20.017.104 millones, con un incremento nominal interanual del 23,7%, aunque en términos reales registró una caída cercana al 8%, de acuerdo con los datos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De esta manera, el indicador volvió a terreno negativo luego de la mejora observada en mayo, cuando había crecido 1,7% real impulsado por el ingreso del Impuesto a las Ganancias de las empresas.

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Desde el organismo explicaron que el principal factor detrás del retroceso fue la menor recaudación vinculada al comercio exterior. En particular, señalaron que los derechos de exportación se vieron afectados por una base de comparación elevada, ya que en junio de 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios antes del vencimiento del esquema temporal de reducción de retenciones.

ARCA también indicó que durante junio rigieron alícuotas más bajas para productos como soja, trigo y maíz, además de una nueva reducción en las retenciones al trigo. A esto se sumó una desaceleración de las importaciones respecto del fuerte crecimiento registrado un año atrás.

Otro de los factores mencionados fue la prórroga del vencimiento para la presentación y el pago del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas, que pasó de junio a julio.

Recaudación: qué pasó con los impuestos

El IVA fue el tributo con mayor aporte a la recaudación, con ingresos por $6,54 billones, lo que representó una suba nominal del 28,2% respecto de junio de 2025. El IVA impositivo avanzó 28,1% y el aduanero 26,6%.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias recaudó $3,2 billones, con una mejora nominal del 11,3%. ARCA atribuyó ese resultado principalmente al cambio en el calendario de vencimientos para personas humanas y al mayor uso de saldos a favor por parte de los contribuyentes para cancelar otras obligaciones fiscales.

En tanto, el impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios generó ingresos por $1,4 billones, con un aumento nominal del 33,2%, mientras que los recursos de la Seguridad Social alcanzaron los $5,58 billones, un incremento del 29,6% interanual.

Los derechos de exportación mostraron el peor desempeño del período: totalizaron $881.128 millones, con una baja nominal del 27%, afectada por la reducción de las retenciones al sector agropecuario. En contraste, los aranceles de importación crecieron 13,8%, hasta $545.789 millones.

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