30 de junio de 2026 Inicio
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Cuánto debés pagar por el monotributo en julio 2026 y qué debés saber sobre la recategorización

La actualización semestral del régimen simplificado modifica las cuotas mensuales, los topes de facturación y los parámetros para la recategorización. Conocé los nuevos valores categoría por categoría.

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Las novedades de ARCA para el monotributo en julio 2026.

Las novedades de ARCA para el monotributo en julio 2026.

  • Cómo quedaron las cuotas del Monotributo desde julio de 2026
  • Los nuevos valores para cada categoría de ARCA
  • Qué cambios hubo en los topes de facturación
  • Quiénes deberán revisar su categoría en la próxima recategorización
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero actualizó los valores del Monotributo que comenzarán a regir desde el proximo mes. El ajuste, que se realiza de manera semestral de acuerdo con la variación de la inflación, impacta tanto en las cuotas mensuales como en los límites de facturación y el resto de los parámetros del régimen simplificado. ¿A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en julio 2026 y cómo quedan las escalas?

¿A cuánto llega la cuota del Monotributo de ARCA en julio de 2026 y cómo quedan las escalas?.
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A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en julio 2026 y cómo quedan las escalas

La actualización semestral no solo modifica el importe que pagan los contribuyentes cada mes. También se incrementan los topes de facturación anual, los límites de alquileres devengados, el consumo de energía eléctrica y los demás parámetros que determinan la categoría de cada monotributista.

Estos importes son los que se toman en cuenta para la recategorización, trámite obligatorio mediante el cual cada contribuyente debe informar si corresponde mantenerse en la misma categoría o cambiar de escala de acuerdo con la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses.

Cuál es el monto para pagar el monotributo de ARCA en julio 2026

El monto a pagar del Monotributo en julio de 2026 va desde aproximadamente $42.000 en la categoría más baja hasta más de $1.3 millones en la más alta, dependiendo de la actividad y la facturación. Estos valores son los que se toman en cuenta para la recategorización, trámite obligatorio mediante el cual cada contribuyente debe informar si corresponde mantenerse en la categoría correspondiente o cambiar de escala de acuerdo con la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses.

Así quedan las escalas del monotributo de ARCA en julio 2026

Las nuevas cuotas mensuales quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Categoría A: $42.386,74.
  • Categoría B: $48.250,78.

Categoría C:

  • Servicios: $56.501,85.
  • Venta de bienes: $55.227,06.

Categoría D:

  • Servicios: $72.414,10.
  • Venta de bienes: $70.661,26.

Categoría E:

  • Servicios: $102.537,97.
  • Venta de bienes: $92.658,35.

Categoría F:

  • Servicios: $129.045,32.
  • Venta de bienes: $111.198,27.

Categoría G:

  • Servicios: $197.108,23.
  • Venta de bienes: $135.918,34.

Categoría H:

  • Servicios: $447.346,93.
  • Venta de bienes: $272.063,40.

Categoría I:

  • Servicios: $824.802,26.
  • Venta de bienes: $406.512,05.

Categoría J:

  • Servicios: $999.007,65.
  • Venta de bienes: $497.059,41.

Categoría K:

  • Servicios: $1.381.687,90.
  • Venta de bienes: $600.879,51.

Cómo hacer el trámite de la recategorización del monotributo de ARCA

El procedimiento estará habilitado desde el 15 de julio. Para iniciarlo, el contribuyente deberá ingresar al Portal Monotributo de ARCA utilizando CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior. Dentro de la plataforma deberá seleccionar la opción “Recategorizarme”. Allí, el sistema mostrará los datos disponibles y una categoría sugerida en función de la información registrada.

Antes de confirmar el trámite, será importante revisar cada dato cargado, especialmente aquellos vinculados con metros cuadrados, alquileres y consumo eléctrico. Una vez validada la información, se podrá confirmar la operación y descargar la nueva credencial de pago.

La categoría resultante comenzará a aplicarse para la cuota mensual con vencimiento el 20 de agosto. En caso de no actualizar la situación cuando corresponde, ARCA puede avanzar con una recategorización de oficio si detecta inconsistencias entre la categoría declarada y movimientos como compras, gastos o acreditaciones bancarias.

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