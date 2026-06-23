23 de junio de 2026 Inicio
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A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en julio 2026 y cómo quedan las escalas

El ajuste, vinculado a la evolución de la inflación, modificará las condiciones de permanencia y recategorización para miles de trabajadores independientes y pequeños comercios en todo el país.

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¿A cuánto llega la cuota del Monotributo de ARCA en julio de 2026 y cómo quedan las escalas?.

¿A cuánto llega la cuota del Monotributo de ARCA en julio de 2026 y cómo quedan las escalas?.

  • Las cuotas del Monotributo aumentarían alrededor de un 14,3%.
  • La actualización comenzará a regir desde julio de 2026.
  • También se modificarán los topes de facturación de cada categoría.
  • El ajuste alcanzará a millones de monotributistas en todo el país.
  • Los contribuyentes deberán revisar su situación durante la recategorización.

La actualización semestral del régimen simplificado de La Agencia de Recaudación y Control Aduanero entrará en vigencia con aumentos estimados del 14,3% en los pagos mensuales. También se modificarán los topes de facturación y otros parámetros clave para millones de contribuyentes del régimen simplificado. ¿A cuánto llega la cuota del Monotributo de ARCA en julio de 2026 y cómo quedan las escalas?

Pasos para hacer la recategorización del monotributo de ARCA.
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Qué controles deben hacer los monotributistas de ARCA antes de recategorizarse

ARCA se prepara para aplicar un nuevo ajuste semestral del monotributo. El cambio impactará en los valores periódicos que pagan trabajadores independientes, profesionales, comerciantes y pequeños contribuyentes de todo el país. Según las estimaciones difundidas hasta el momento, el incremento rondará el 14,3%, en línea con la inflación acumulada durante el último semestre. Los valores definitivos deberán ser oficializados por ARCA.

Este tipo de información es importante porque tiene un impacto directo en la economía cotidiana de los sujetos tributarios. Los cambios en las cuotas y niveles del sistema simplificado influyen en los ingresos reales de autónomos, especialistas y pequeños establecimientos comerciales, además de modificar sus costos fijos mensuales y su planificación financiera. A su vez, las actualizaciones pueden generar recategorizaciones obligatorias y ajustes en la facturación, lo que obliga a muchos declarantes a revisar su situación bajo el esquema fiscal.

Cuál es el monto para pagar el monotributo de ARCA en julio 2026

El monto a pagar del Monotributo en julio de 2026 va desde aproximadamente $42.000 en la categoría más baja hasta más de $1.3 millones en la más alta, dependiendo de la actividad y la facturación.

Estos valores son estimaciones basadas en la actualización proyectada; los montos oficiales se confirman cuando ARCA publica la normativa definitiva.

Así quedan las escalas del monotributo de ARCA en julio 2026

Escalas del Monotributo ARCA julio 2026 (estimadas)

  • Categorías A y B

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

  • Categoría C

Servicios: $56.501,85

Bienes: $55.227,06

  • Categoría D

Servicios: $72.414,10

Bienes: $70.661,26

  • Categoría E

Servicios: $102.537,97

Bienes: $92.658,35

  • Categoría F

Servicios: $129.045,32

Bienes: $111.198,27

  • Categoría G

Servicios: $197.108,23

Bienes: $135.918,34

  • Categoría H

Servicios: $447.346,93

Bienes: $272.063,40

  • Categoría I

Servicios: $824.802,26

Bienes: $406.512,05

  • Categoría J

Servicios: $999.007,65

Bienes: $497.059,41

  • Categoría K

Servicios: $1.381.687,90

Bienes: $600.879,51

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