Nuevo golpe al bolsillo: aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste Las autopistas que conectan la Zona Norte y la Zona Oeste del Gran Buenos Aires aplicarán una nueva actualización en sus tarifas. Para quienes no utilicen el sistema TelePASE, el costo se duplicará, lo que impactará directamente en la economía de los automovilistas.







Las autopistas que conectan la Zona Norte y la Zona Oeste del Gran Buenos Aires aplicarán una nueva actualización en sus peajes de Panamericana y Acceso Oeste. Para quienes no utilicen el sistema TelePASE, el costo se duplicará, lo que impactará directamente en el bolsillo de los automovilistas.

Los aumentos en los peajes, que varían según el tamaño y la cantidad de ejes del vehículo, promedian un 42%. Sin embargo, para quienes no cuenten con el sistema TelePASE, las subas pueden trepar hasta el 100%. Las autopistas de la Zona Norte y Zona Oeste mantenían tarifas relativamente bajas en comparación con otros corredores, ya que no habían recibido actualizaciones desde finales de 2024. De acuerdo con información oficial, esta medida busca equiparar los valores y ajustar el atraso acumulado en las tarifas.

Las nuevas tarifas a partir del sábado Con TelePASE: aumenta de $900 a $1193 en hora pico, y de $700 a $994 para el resto del día.

aumenta de a en hora pico, y de a para el resto del día. Sin TelePASE: tendrán que abonar $1988 y $2386 en hora pico. Asimismo, se instalarán tótems en las cabinas de peaje de las autopistas de la Zona Norte y Zona Oeste, que permitirán realizar pagos con tarjetas y códigos QR. Esta modalidad busca agilizar el tránsito y reducir la dependencia del efectivo. La iniciativa sigue el modelo de la Autopista del Mercosur (AUMercosur), que ya eliminó por completo el cobro con personal en cabina y migró hacia sistemas automatizados. Con esta incorporación, se apunta a modernizar la infraestructura vial y ofrecer a los usuarios alternativas de pago más rápidas y seguras.

Cuánto sale el resto de los peajes Autopista Ricchieri:

Motocicletas: $650 - Hora pico: $750

$650 - Hora pico: $750 Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 - Hora pico: $1.500

$1.300 - Hora pico: $1.500 Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 - Hora pico: $3.000

$2.600 - Hora pico: $3.000 Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 - Hora pico: $3.000

$2.600 - Hora pico: $3.000 Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 - Hora pico: $4.500

$3.900 - Hora pico: $4.500 Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 - Hora pico: $6.000

$5.200 - Hora pico: $6.000 Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 - Hora pico: $7.500 Rutas nacionales: