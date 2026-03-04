Crisis en la industria: la curtiembre de la familia de Marcos Galperín aseguró que no tiene fondos

Sadesa, la compañía de los dueños de Mercado Libre, atraviesa un fuerte ajuste. La firma despidió a 1.600 empleados y pidió la baja de la Federación Industrial de Santa Fe por no poder pagar la cuota.

Sadesa, la histórica curtiembre fundada hace más de 80 años por el abuelo de Marcos Galperín, atraviesa una profunda crisis. La empresa inició el Procedimiento Preventivo de Crisis, despidió a 1.600 trabajadores y solicitó su baja de la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE) al verse imposibilitada de pagar los $360 mil de cuota mensual por falta de fondos.

La curtiembre, actualmente dirigida por Miguel Galperín, el hermano del dueño de Mercado Libre, le envió recientemente una carta a la conducción de la FISFE para pedir la desafiliación de la institución a partir del próximo 1 de abril. También le solicitó que desactiven futuras contribuciones. "La situación económica que actualmente atraviesa la empresa obliga a una readecuación de compromisos institucionales y operativos", sostuvo el texto.

La baja de la FISFE pone de relieve el delicado momento que atraviesa Sadesa, ya que el motivo es que se encuentra sin fondos para afrontar la cuota mensual de $360 mil. Pero esto no es lo peor para la curtiembre que forjó la fortuna Galperín: en marzo del año pasado, la empresa entró a un Procedimiento Preventivo de Crisis autorizado por el Ministerio de Capital Humano y despidió a 1.600 trabajadores: de 2.000 empleados que tenía, actualmente posee 400.

Los diferentes gremios que agrupan a los trabajadores del cuero denunciaron que durante nueve meses la empresa aplicó esquemas salariales no remunerativos y recortes progresivos. En las últimas semanas, los trabajadores rechazaron en asamblea la continuidad del programa en la planta de Esperanza, en la provincia de Santa Fe.

Sadesa fue fundada en 1941 por el alemán Walter Leach, abuelo de los Galperín, y logró que la empresa se convierta en una de las mayores proveedoras de cuero del mundo, produciendo insumos para reconocidas marcas internacionales como Nike, Adidas y Ralph Lauren. La compañía tiene plantas en Paraguay y Tailandia, países en los cuales podría llegar a instalar su base operativa si no logra revertir su crisis.

Además, Sadesa fue clave para la creación de Mercado Libre. No solo aportó la inyección financiera necesaria para ponerla en marcha, sino que en su edificio se montó la primera oficina de la firma creada por Marcos Galperín.

Desde que Javier Milei es presidente cerraron casi 22.000 empresas y se perdieron más de 290.000 empleos

Desde la asunción del presidente Javier Milei, el entramado empresarial argentino sufrió una marcada retracción que resultó en la desaparición de 21.938 empresas. Según cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el número de empleadores con trabajadores registrados cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en el mismo mes de 2025.

Esta tendencia negativa equivale a un promedio de 30 cierres por día durante los primeros 24 meses de gestión. El proceso de descapitalización mostró su mayor intensidad durante el primer semestre de 2024, tras la devaluación y el ajuste fiscal, y, aunque luego registró una desaceleración, solo en noviembre de 2025 se contabilizaron 892 bajas netas.

Pymes industria

El impacto según el tamaño de la firma revela que las empresas de hasta 500 trabajadores concentraron el 99,63% de las clausuras. En contraste, las grandes compañías de más de 501 empleados explicaron apenas el 0,37% del total, lo que evidencia que la crisis afectó de manera casi exclusiva al segmento de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, el análisis del ciclo de vida empresarial arroja que el 34% de las firmas que cesaron actividades tenían menos de tres años de antigüedad. Esta estadística, relevada entre el tercer trimestre de 2024 y el segundo de 2025, expone la fragilidad de los nuevos emprendimientos frente al actual contexto macroeconómico.