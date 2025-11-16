16 de noviembre de 2025 Inicio
En cuánto quedó la jubilación máxima de ANSES para diciembre 2025 con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará en el próximo mes un incremento del 2,3% basado en la inflación de octubre informada por el Indec.

La suba del 2,3% eleva el haber máximo a más de $2,2 millones.

Pexels
  • El aumento se definió según el Índice de Precios al Consumidor de octubre.
  • La nueva fórmula de movilidad ajusta haberes todos los meses.
  • La jubilación máxima subirá hasta superar los $2,2 millones.
  • El aumento impacta también en el cálculo del aguinaldo de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la jubilación máxima para diciembre de 2025 tendrá una nueva actualización impulsada por el 2,3% de inflación registrada en octubre. Este ajuste se aplicará bajo la fórmula de movilidad mensual, que actualiza automáticamente los haberes según la variación del IPC.

La inflación de octubre fue del 2,3% y definió el aumento previsional de diciembre.
El alivio que recibieron los jubilados de ANSES para diciembre 2025

Anses - Jubilación
Así quedó la jubilación máxima de ANSES en diciembre 2025

El aumento del 2,3% eleva el haber máximo desde $2.154.737,06 a $2.204.295, consolidando una nueva mejora para quienes se encuentran en la franja más alta del sistema previsional. La actualización forma parte del esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone incrementos mensuales para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Todo lo que hay que saber del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El incremento de diciembre modifica también el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC). En ese marco, quienes reciben la jubilación máxima percibirán un aguinaldo que asciende a $1.102.147, producto de la suba aplicada sobre el haber más alto.

Anses - Jubilación
Para los beneficiarios con ingresos mínimos, el SAC será de $170.091, valor que se incrementará aún más en caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 vigente durante el año.

