En cuánto quedó la jubilación máxima de ANSES para diciembre 2025 con el aumento







. El aumento impacta también en el cálculo del aguinaldo de diciembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la jubilación máxima para diciembre de 2025 tendrá una nueva actualización impulsada por el 2,3% de inflación registrada en octubre. Este ajuste se aplicará bajo la fórmula de movilidad mensual, que actualiza automáticamente los haberes según la variación del IPC.

Anses - Jubilación El aumento definido por el IPC también impacta en AUH y AUE. Pexels Así quedó la jubilación máxima de ANSES en diciembre 2025 El aumento del 2,3% eleva el haber máximo desde $2.154.737,06 a $2.204.295, consolidando una nueva mejora para quienes se encuentran en la franja más alta del sistema previsional. La actualización forma parte del esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone incrementos mensuales para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares.

Todo lo que hay que saber del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 El incremento de diciembre modifica también el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC). En ese marco, quienes reciben la jubilación máxima percibirán un aguinaldo que asciende a $1.102.147, producto de la suba aplicada sobre el haber más alto.

Anses - Jubilación El aguinaldo de diciembre para la jubilación máxima supera el millón de pesos. Freepik Para los beneficiarios con ingresos mínimos, el SAC será de $170.091, valor que se incrementará aún más en caso de que el Gobierno mantenga el bono extraordinario de $70.000 vigente durante el año.