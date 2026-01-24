24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La morosidad de los hogares se volvió a disparar en noviembre y alcanzó un nuevo máximo desde 2010

Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad en los créditos solicitados alcanzó el 8,8%, mientras que el indicador correspondiente al segmento de las empresas se situó en 2,3%.

Por
Crecen las dificultades de las familias para afrontar las deudas.

Crecen las dificultades de las familias para afrontar las deudas.

Free Pik
La cotización del dólar sigue incentivando las colocaciones en moneda local.
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de enero

La cifra surge del último informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), publicado este viernes, que explicó que "la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo".

Esto sucedió en paralelo a un aumento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Según datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias se triplicó el último año ya que en noviembre del 2024 se ubicaba en 2,6%.

A su vez, las previsiones totales del sistema financiero representaron 97% del saldo de crédito en situación irregular y alcanzaron 5,1% del total de las financiaciones al sector privado.

Billetes
Sube la morosidad y las familias se ahogan financieramente.

Sube la morosidad y las familias se ahogan financieramente.

Hogares ahogados, sistema financiero en posición neutral

Por su parte, los ratios de liquidez en moneda nacional del sistema financiero se redujeron entre puntas de mes. "El cociente entre disponibilidades y depósitos, ambos en pesos, se ubicó en 14,2% en noviembre, (-1,3 p.p. mensual y +4,7 p.p. i.a.)", reveló el BCRA.

En el mismo sentido, la liquidez amplia en moneda nacional del sistema financiero totalizó 35,9% de los depósitos en moneda nacional en el mes (-4,4 p.p. mensual y -8 p.p. i.a.), al tiempo que el ratio de liquidez tomando las partidas denominadas en moneda extranjera aumentó a 61,9% de los depósitos en igual denominación (+2,3 p.p. mensual y -15,5 p.p. i.a.).

"El sistema financiero exhibe un nivel importante de solvencia, cumpliendo con holgura los mínimos requeridos por la normativa prudencial", sentenció el informe. La integración de capital (RPC) del sistema financiero en su conjunto se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) (-0,1 p.p. mensual y -4,4 p.p. i.a.) y en 47,2% del saldo de financiamiento al sector privado neto de previsiones. La posición de capital (integración neta de la exigencia) del sistema financiero en su conjunto totalizó 253% de la exigencia (-1 p.p. mensual y -61,3 p.p. i.a.).

En noviembre la rentabilidad del conjunto de entidades fue prácticamente neutra en términos del activo (0,1%a.), acumulando en los últimos 12 meses un ROA de 1,1% (ROE de 4,7%), siendo inferior al registro de un año atrás.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La entidad monetaria no para de comprar dólares en lo que va de enero.

El BCRA sigue acumulando dólares: compró u$s75 millones y se acerca a los u$s1.000 millones en el mes

El dólar oficial cerró una semana marcada por la caída del billete. 

Tras varios días en baja, el dólar oficial cerró la semana con un leve rebote

Santiago Bausili es el presidente del Banco Central. 

El Banco Central flexibiliza el cepo para que las empresas cancelen deudas

Las reservas del Banco Central alcanzaron los u$s45.399.

El Banco Central compró otros u$s80 millones y las reservas llegaron a su mejor cifra en los últimos 5 años

El dólar oficial recorta las subas del inicio de la semana y vuelve a plancharse.

El dólar volvió a retroceder, cerró en baja y se mantiene la calma cambiaria

El dólar viene de una semana bajista.

El dólar cotizó a la baja y cerró en $1.455 para la venta, tras el discurso de Milei en Davos

Rating Cero

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix.
play

Este es el nuevo k-drama que combina romanticismo con mitología y ya es furor en Netflix: cómo encontrarlo

Desde Netflix describieron la producción como una historia de “química instantánea y diálogos ágiles”.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Humana por accidente, el k-drama que se acaba de estrenar

La renovación estética marcó un quiebre con su imagen más reconocida.

La impresionante transformación de Santi Maratea: "Como en el colegio, ¿me bancan?"

Maxi López se lució en una fiesta con un look elegante y con onda. 

El elegante look de Maxi López y sus lentes que se robaron todas las miradas

Antonela Roccuzzo deslumbró con sus looks en redes sociales.

Adiós al jean wide leg: las tres opciones con las que Antonela Roccuzzo impone moda

Maxi López mantiene una buena relación con la madre de sus hijos mayores, Wanda Nara.

Maxi López reveló lo que más lamenta de su matrimonio con Wanda Nara: "Gasté mucha plata"

últimas noticias

El fuego arrasa con hectáreas de bosque en Chubut.

Se reavivó el fuego en Chubut por la ola de calor, pero los pobladores no quieren autoevacuarse

Hace 2 minutos
Juan Román Riquelme, presidente de Boca. 

Refuerzos y la ampliación de la Bombonera: las definiciones de Riquelme antes del debut de Boca

Hace 10 minutos
play

La salud de Bastian: llegó la placa para una nueva cirugía al niño

Hace 47 minutos
River debuta en el Apertura ante Barracas Central. 

River debuta en el Apertura 2026 con una visita a Barracas Central

Hace 53 minutos
Las víctimas fatales en incidentes viales en rutas aumentaron un 14% interanual en 2025.

Peligro: advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Hace 1 hora