La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que las divisiones que registraron el mayor crecimiento mensual fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación, con un 3,1%.

El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de septiembre aumentó un 2,1% mensual y un 31,8% interanual. Dentro de los rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor, las divisiones que más aumentaron fueron las de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación, con un 3,1%.

En un informe, el Indec detalló que los rubros que registraron una suba superior al promedio mensual fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación (3,1%), Transporte (3%), Salud (2,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar y Comunicación (2,2%).

En tal sentido, expuso que las divisiones que tuvieron aumentos del mismo nivel que el general, un 2,1%, fueron Bienes y servicios varios y Prendas de vestir y calzado. Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%), Recreación y Cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%) presentaron incrementos inferiores al promedio.

El organismo encabezado por Marco Lavagna explicó que la suba en Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles fue impulsada principalmente por los ajustes en los alquileres , mientras que en Educación se produjo por incrementos en cuotas y servicios educativos privados.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de septiembre fue de 2,1%, misma cifra que la registrada en julio. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas con un incremento del 1,9%.

En su informe, el Indec detalló que los alimentos que más subieron en mayo fueron el Tomate redondo (30,9%), el Limón (16,6%), y el Zapallo anco (7,1%). En el rubro verduras la Cebolla tuvo un incremento del 5,1%, la Batata 1,0%, la Banana 5,7%, la Manzana deliciosa 4,6% y la Naranja 4,6%. ($1.461,54 el kilo).

En Lácteos, la Leche en polvo aumentó un 1,2%, el Yogur firme: 2,9% ($2.162,96 el kilo) y el dulce de Leche 0,1%. Dentro del rubro carnicería, el Asado subió 1,7%, el Cuadril 2,6%, la Nalga: 0,6%, la Carne picada común 1,8%.

Entre los fiambres y embutidos, la Salchicha tipo Viena (env. 6u) aumentó un 2,5%, el Salame 2,5%, el Jamón cocido 1,0%. Dentro de los productos de almacén, los Fideos secos guiseros 0,5%, Galletitas dulces sin relleno 1,1%, Pan francés flauta 2,0%, Café molido 2,4%, Pan de mesa 2,8%.