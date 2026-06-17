La inflación mayorista subió 2,5% en mayo y acumula un alza de 14,4% en lo que va de 2026

Los precios mayoristas cayeron a 2,5% en mayo respecto a abril, mes en el que el mismo índice se había disparado 5,2%. La variación interanual para el quinto mes fue de 34,5%, según el Indec.

a inflación mayorista , medida por el índice de precios internos al por mayor (IPIM), registró un aumento de 2,5% en mayo respecto del mes anterior, como consecuencia de la suba de 2,5% en los "Productos nacionales" y de 3,1% en los "Productos importados". En abril, se había disparado a 5,2% , así que la variación de este mes representa una desaceleración.

Los productos que impulsaron el incremento en la categoría nacional fueron sustancias y productos químicos, energía eléctrica, productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas y petróleo crudo y gas; en ese orden de incidencia.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en mayo, que se explica por la suba de 2,7% en los "Productos nacionales" y de 3% en los "Productos importados", según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Mientras que el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,7% en el quinto mes del año, como consecuencia de la suba de 2,4% en los "Productos primarios" y de 2,8% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica".

En los tres índices, "Energía Eléctrica" registró el mayor incremento con una variación de 14,7% , seguida de "Productos manufacturados" y "Productos primarios".

El consumo de carne volvió a caer en mayo y alcanzó el peor registro en 20 años

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) reveló en su último informe que el consumo de carne vacuna volvió a caer en mayo (-6,1%) y alcanzó el registro más bajo en los últimos 20 años. La merma, que se refleja en una retracción de 3,1 kilos por habitante, se produjo pese a la estabilidad del precio sostenida en el quinto mes del año.

"En un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faenar, la producción de carne vacuna acumuló una contracción de 7,3% anual en los primeros cinco meses de 2026. En total se produjeron 1,168 millones de toneladas res con hueso equivalentes, es decir 91,65 mil tn r/c/h menos que en enero-mayo de 2025", analizá el trabajo de la entidad.

Para luego aclarar que "visto del lado de la demanda, cabe señalar que en el período analizado se habría exportado un total de 312,2 mil tn r/c/h de carne vacuna, cantidad que resultó 5,1% superior a la exportada en los primeros cinco meses del año pasado. Las mayores exportaciones (+15,06 mil tn r/c/h) estuvieron traccionadas fundamentalmente por la demanda estadounidense".

El detalle marca que el consumo per cápita promedio de los últimos doce meses bajó a 47,5 kilos/año, lo que implica un descenso del 6,1% anual (-3,1 kg/hab/año).

"La caída del poder de compra que experimentaron las familias argentinas, a raíz de la significativa suba del precio relativo de la carne vacuna, se tradujo en una contracción de 11,1% anual del consumo aparente de carne vacuna", agrega.