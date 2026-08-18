18 de agosto de 2026 Inicio
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Crisis económica: más del 60% de los argentinos no llega a fin de mes, según una encuesta

Un relevamiento de Zentrix reveló que el 61% de los consultados asegura que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20. Además, el 86,1% considera que los salarios perdieron frente a la inflación.

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Crisis económica: más del 60% de los argentinos no llega a fin de mes

Crisis económica: más del 60% de los argentinos no llega a fin de mes, según una encuesta

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Más del 60% de los argentinos aseguró no llegar a fin de mes, en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Según una encuesta realizada por la consultora Zentrix, el 61% de los encuestados afirmó que su dinero se termina, como máximo, el día 20.

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A ese grupo se suma un 24,3% que consigue llegar a fin de mes, aunque sin capacidad de ahorro. En el otro extremo, apenas el 13% de los encuestados señaló que puede cubrir sus gastos mensuales y, además, reservar una parte de sus ingresos.

La encuesta también reflejó una percepción extendida sobre la pérdida del poder adquisitivo. El 86,1% de los consultados sostuvo que su salario no logra superar la inflación.

Además el informe muestra que el 55,1% de los encuestados cree que “lo peor está por venir” en materia económica, contra apenas un 24% que considera que lo peor ya pasó, con el pesimismo otra vez más marcado entre los sectores de clase baja.

Sube la inflación y caen los salarios

Los datos se conocen en un contexto en el que los aumentos nominales de los salarios no alcanzaron para recuperar completamente el poder de compra. En mayo de 2026, la inflación fue del 2,1% mensual, mientras que los salarios privados registrados aumentaron 2%, los ingresos de los empleados públicos nacionales subieron 1,9% y los salarios provinciales avanzaron 1,4%.

La evolución interanual también mostró diferencias. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real de los trabajadores privados registrados cayó 2,9%. Entre los empleados públicos nacionales, el retroceso fue del 7,3%, mientras que en el sector público provincial llegó al 3,2%.

La comparación con noviembre de 2023 muestra una pérdida aún mayor en algunos sectores. Desde entonces, el salario real de los empleados públicos nacionales se redujo 36,5%, mientras que la baja fue del 9,8% entre los trabajadores provinciales y del 3,6% entre los privados registrados.

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