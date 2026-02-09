9 de febrero de 2026 Inicio
La inflación de enero en la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1%, más alta que la de diciembre

El índice de precios al consumidor del primer mes del 2026 dio un 0,4% por encima en relación al último de 2025. El dato, publicado por el IDECBA, marca el pulso de lo que podría ser el número a nivel nacional que difundirá INDEC el próximo martes, luego de la salida de Marco Lavagna y la polémica por la nueva medición.

En diciembre, la inflación en CABA fue de 2,7%, mientras que a nivel nacional fue de 2,8%.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 3,1% en enero, lo que implicó una aceleración respecto del 2,7% registrado en diciembre, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). Con esta cifra, el aumento de precios en los últimos doce meses llegó al 31,7%, en la antesala del dato nacional que difundirá el INDEC.

El informe oficial indicó que los mayores aumentos del mes se registraron en Recreación y Cultura (7,4%), Restaurantes y Hoteles (5,3%), Alimentos y Bebidas no alcohólicas (4%), Seguros y Servicios Financieros (4%) y Transporte (3,7%), rubros que impulsaron la variación general. En contraste, Prendas de vestir y calzado fue el único segmento con caída de precios, con una baja del 0,1%, en un contexto de liquidaciones de temporada.

La dinámica inflacionaria volvió a mostrar mayor presión en los servicios, que subieron 3,5%, frente al 2,3% de los bienes. A su vez, los precios estacionales avanzaron 15,8%, mientras que los regulados crecieron 1,7%.

En términos interanuales, el mayor incremento se observó en Seguros y servicios financieros (54%), seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas (31,4%), en línea con el promedio general.

El dato porteño se conoce pocos días después de la salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC, en medio de la controversia por la decisión del Gobierno de postergar la implementación del nuevo esquema de medición de la inflación, que, según trascendió, podría haber arrojado resultados menos favorables para el oficialismo.

La suspensión del nuevo indicador generó cuestionamientos técnicos y políticos, que el Ministerio de Economía buscó relativizar al sostener que la metodología actual continuará vigente hasta nuevo aviso.

El dato de la inflación porteña podría adelantar los datos que el Indec dará a conocer este martes. En su última medición, el IDECBA informó que en diciembre la inflación había sido del 2,7%, mientras que la informada por el Indec fue del 2,8%.

