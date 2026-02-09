9 de febrero de 2026 Inicio
Sube el boleto de colectivo: cuánto costará viajar tras el nuevo aumento autorizado por el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el proceso de actualización tarifaria para las líneas de jurisdicción nacional. Si se confirma la medida, el pasaje mínimo tendrá dos incrementos escalonados entre febrero y marzo.

El boleto mínimo de colectivo en las líneas de jurisdicción nacional volverá a aumentar en las próximas semanas, tras la propuesta de actualización tarifaria presentada por la Secretaría de Transporte. De confirmarse los nuevos cuadros tarifarios una vez finalizada la instancia de participación ciudadana, el pasaje tendrá un esquema de subas en dos etapas.

Según el cronograma oficial, el boleto mínimo pasará a costar $650 desde el 17 de febrero, mientras que a partir del 16 de marzo ascenderá a $700, consolidando el nuevo piso tarifario para los servicios que dependen de la Nación.

La actualización alcanzará a 104 líneas de colectivos que operan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, es decir, aquellas que cruzan más de una jurisdicción. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197

Desde el Gobierno señalaron que el ajuste busca sostener el funcionamiento del sistema y acercar los valores a los costos operativos actuales, aunque remarcaron que el cuadro tarifario continuará por debajo de las tarifas vigentes en la Provincia de Buenos Aires.

En paralelo, continuará vigente el esquema de subsidios focalizados. La Tarifa Social mantendrá el descuento del 55% para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH y otros grupos alcanzados, mientras que el sistema Red SUBE seguirá aplicando reducciones en las combinaciones de transporte dentro del Área Metropolitana.

La implementación definitiva del aumento dependerá del resultado de la consulta pública abierta por la Secretaría de Transporte, un procedimiento administrativo previo que permitirá formalizar los nuevos valores del pasaje.

