AUH de ANSES: ¿cobro aguinaldo en diciembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó si este grupo recibe este extra o no.

Anses explicó si la AUH cobra aguinaldo en diciembre.

Anses explicó si la AUH cobra aguinaldo en diciembre.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el pago del medio aguinaldo para diciembre, aunque a los beneficiarios de la AUH no les corresponde recibir este extra.
  • Sin embargo, este grupo puede acceder al cobro del 20% mensual retenido por el organismo.
  • Para destrabar este pago, los titulares deben presentar la Libreta AUH.
  • Este trámite se empieza de forma online a través del sitio web de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga el medio aguinaldo en diciembre. En ese sentido, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no están contemplados en este pago. Sin embargo, es posible que accedan a un monto extra en el último mes del año, correspondiente al 20% que el organismo retiene todos los meses y se abona una vez por año todo junto.

APU de ANSES: cuándo cobro con aumento en noviembre 2025

anses asignacion universal por hijo

¿Cobra la AUH de ANSES aguinaldo en diciembre 2025?

El aguinaldo es un beneficio exclusivo para trabajadores registrados y jubilados, que cobran la mitad del mejor haber del semestre. Sin embargo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no reciben este pago adicional, ya que no se considera un salario sino una asignación social.

AUH de ANSES: cómo solicitar el 20% retenido

Uno de los beneficios más importantes que ANSES habilita hacia fin de año es el 20% mensual retenido de la AUH. Se trata de un monto que el organismo descuenta todos los meses de la asignación y que solo se cobra una vez al año, tras cumplir con ciertos requisitos.

Para acceder, es obligatorio haber presentado la Libreta AUH, documento que acredita los controles médicos, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes.

El monto a cobrar depende del total acumulado de la asignación durante el año, aunque por ejemplo, en noviembre la AUH bruta será de $119.712,90, por lo que el 20% retenido equivale a $23.942,58 por hijo.

Para presentar la Libreta es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Verificar si el formulario está completo o si falta información médica o escolar.
  • En caso de faltantes, descargar el formulario, completarlo en el centro de salud o escuela y subirlo nuevamente al sistema.

El organismo suele liberar el pago del 20% al mes siguiente de presentada la libreta, por lo que quienes la entreguen en noviembre recibirán el reintegro en diciembre o enero.

