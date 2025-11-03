AUH de ANSES: ¿cobro aguinaldo en diciembre 2025? La Administración Nacional de la Seguridad Social informó si este grupo recibe este extra o no. Por







Anses explicó si la AUH cobra aguinaldo en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el pago del medio aguinaldo para diciembre, aunque a los beneficiarios de la AUH no les corresponde recibir este extra.

retenido por el organismo. Para destrabar este pago, los titulares deben presentar la Libreta AUH.

Este trámite se empieza de forma online a través del sitio web de ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga el medio aguinaldo en diciembre. En ese sentido, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no están contemplados en este pago. Sin embargo, es posible que accedan a un monto extra en el último mes del año, correspondiente al 20% que el organismo retiene todos los meses y se abona una vez por año todo junto.

anses asignacion universal por hijo ¿Cobra la AUH de ANSES aguinaldo en diciembre 2025? El aguinaldo es un beneficio exclusivo para trabajadores registrados y jubilados, que cobran la mitad del mejor haber del semestre. Sin embargo, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no reciben este pago adicional, ya que no se considera un salario sino una asignación social.

AUH de ANSES: cómo solicitar el 20% retenido Uno de los beneficios más importantes que ANSES habilita hacia fin de año es el 20% mensual retenido de la AUH. Se trata de un monto que el organismo descuenta todos los meses de la asignación y que solo se cobra una vez al año, tras cumplir con ciertos requisitos.

Para acceder, es obligatorio haber presentado la Libreta AUH, documento que acredita los controles médicos, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes.

El monto a cobrar depende del total acumulado de la asignación durante el año, aunque por ejemplo, en noviembre la AUH bruta será de $119.712,90, por lo que el 20% retenido equivale a $23.942,58 por hijo.