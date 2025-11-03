3 de noviembre de 2025 Inicio
APU de ANSES: porqué el 12 de noviembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué los titulares de esta prestación deben estar atentos a esta fecha.

Anses explicó que los beneficiarios de las APU deben estar atentos al miércoles 12 de noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le indicó a los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) que comienzan a recibir sus haberes de este mes a partir del día 12.
  • Las líneas de las APU son por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.
  • En noviembre los beneficiarios tendrán un aumento del 2,1%.
  • Para acceder a las APU es necesario cumplir con determinados requisitos según cada línea.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de noviembre. Y en ese sentido, explicó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a recibir sus haberes a partir del día miércoles 12.

Anses explicó si la AUH cobra aguinaldo en diciembre.
AUH de ANSES: ¿cobro aguinaldo en diciembre 2025?

Anses APU Matrimonio

Quiénes pueden acceder a la APU de ANSES

Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Trabajadores por temporada.
  • Trabajadores rurales.
  • Personas que perciban la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Montos de las APU de ANSES en noviembre 2025

Para este mes, las prestaciones tendrán un aumento del 2,1%, en base al dato del IPC de septiembre. Es por eso que los nuevos montos, que se aplican a familias con ingresos de hasta $4.718.516, son los siguientes:

  • Matrimonio: $104.461.
  • Nacimiento: $69.760.
  • Adopción: $417.149.

APU de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

  • Todas las terminaciones de documento: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
