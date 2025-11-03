APU de ANSES: porqué el 12 de noviembre es una fecha clave

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le indicó a los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) que comienzan a recibir sus haberes de este mes a partir del día 12.
- Las líneas de las APU son por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.
- En noviembre los beneficiarios tendrán un aumento del 2,1%.
- Para acceder a las APU es necesario cumplir con determinados requisitos según cada línea.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de noviembre. Y en ese sentido, explicó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a recibir sus haberes a partir del día miércoles 12.