APU de ANSES: porqué el 12 de noviembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué los titulares de esta prestación deben estar atentos a esta fecha.







Anses explicó que los beneficiarios de las APU deben estar atentos al miércoles 12 de noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le indicó a los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) que comienzan a recibir sus haberes de este mes a partir del día 12.

Las líneas de las APU son por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

En noviembre los beneficiarios tendrán un aumento del 2,1%.

Para acceder a las APU es necesario cumplir con determinados requisitos según cada línea. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de noviembre. Y en ese sentido, explicó que los beneficiarios de las distintas Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a recibir sus haberes a partir del día miércoles 12.

Quiénes pueden acceder a la APU de ANSES Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores por temporada.

Trabajadores rurales.

Personas que perciban la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra. Montos de las APU de ANSES en noviembre 2025 Para este mes, las prestaciones tendrán un aumento del 2,1%, en base al dato del IPC de septiembre. Es por eso que los nuevos montos, que se aplican a familias con ingresos de hasta $4.718.516, son los siguientes:

Matrimonio: $104.461.

Nacimiento: $69.760.

Adopción: $417.149. APU de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 Todas las terminaciones de documento: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.