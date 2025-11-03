ANSES paga $417.149 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de una Asignación de Pago Único, que en este mes de 2025 alcanzará los $417.149,79. Por







La APU por Adopción se destina a trabajadores y beneficiarios con ingresos de hasta $4.718.516. Freepik

El aumento de noviembre responde a la fórmula de movilidad basada en la inflación de septiembre, del 2,08% .

. La APU por Adopción se otorga a familias con ingresos de hasta $4.718.516 .

se otorga a familias con ingresos de hasta . El monto total asciende a $417.149,79 , vigente para todas las terminaciones de DNI.

, vigente para todas las terminaciones de DNI. Los pagos se realizarán del 12 de noviembre al 10 de diciembre, según confirmó ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo monto de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, que en noviembre de 2025 será de $417.149,79. Este valor incluye el incremento del 2,08% derivado del índice de inflación de septiembre, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El beneficio está destinado a familias que completaron un proceso de adopción y cumplen con los requisitos de ingreso fijados por la normativa vigente.

APU ANSES 3 En noviembre, el monto total será de $417.149,79 tras el ajuste por inflación. Freepik APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder La APU por Adopción está dirigida a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, veteranos de guerra y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).

El acceso al beneficio requiere cumplir con el límite de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $4.718.516, además de presentar la documentación que acredite la sentencia judicial de adopción. En caso de familias conformadas por dos titulares, la asignación se abona a uno solo de ellos.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en noviembre 2025 Con la actualización de noviembre, el monto de la APU por Adopción asciende a $417.149,79, aplicable en todo el país. El incremento se enmarca en el esquema de movilidad que ajusta mensualmente los haberes y asignaciones de ANSES en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El beneficio puede acumularse con otros programas sociales, como la Prestación Alimentar, que otorga hasta $108.062 a familias con tres o más hijos, y se acredita en la misma cuenta y fecha que la prestación principal.

APU de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Los pagos de las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción se realizarán entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción por número de documento.

APU ANSES 2 Los pagos se realizarán entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, según informó Anses. Freepik El depósito se acredita de forma automática en la cuenta bancaria del titular registrada en Anses. Para verificar la fecha exacta de cobro, puede consultarse el calendario actualizado en Mi ANSES, dentro del apartado Hijos > Mis Asignaciones.