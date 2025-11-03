Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 4 de noviembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 4 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Segunda Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

Desempleo Plan 2 Las titulares del Desempleo Plan 2 percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.