La economía rebotó en agosto y creció 0,7% en la medición mensual

La industria, el comercio y la minería encabezaron la recuperación, aunque el informe de una consultora privada advierte que la incertidumbre electoral condiciona el panorama hacia adelante.

La economía rebotó en agosto y creció 0,7% en la medición mensual

Tras varios meses de estancamiento y caídas parciales, la economía volvió a mostrar señales de dinamismo en agosto. De acuerdo con el Índice General de Actividad (IGA) que elabora Orlando J. Ferreres & Asociados, el nivel de actividad registró un alza de 0,7% en la medición desestacionalizada respecto de julio, y un crecimiento del 5,5% frente al mismo mes del año pasado.

Te puede interesar:

El rebote cortó la racha de retrocesos previos y dejó en el acumulado de los primeros ocho meses del año una suba del 5,8% interanual. La intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y la minería fueron los motores de la recuperación.

La industria manufacturera mostró un repunte del 1,1% mensual tras las caídas de junio y julio, gracias al impulso de la producción aceitera y automotriz. En el balance anual, el sector avanzó 1,7% y acumula 2,5% en 2025. Minas y canteras mantuvieron su dinamismo, con un crecimiento interanual del 4,9% en agosto y una expansión acumulada de 8% en lo que va del año, sostenida por la producción de petróleo.

En contraste, la agricultura y ganadería retrocedió 2,2% interanual, con bajas tanto en la producción agrícola como en la ganadera. También cayó el sector de electricidad, gas y agua (-4,7%), afectado por una menor demanda residencial de energía.

El estudio advirtió, sin embargo, que el repunte no despeja la incertidumbre sobre los próximos meses: “Las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del gobierno aumentaron la incertidumbre. Aunque el apoyo de Estados Unidos calmó a los mercados, la evolución de la actividad parece atada al resultado electoral de octubre”, señaló el informe.

