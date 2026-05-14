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Marcelo Mazzarello cuestionó al Gobierno y afirmó que no volvería votar Milei

El actor expuso la problemática familiar que atraviesa por su hermana, que recientemente fue operada en Bariloche de un tumor, y no recibe atención médica por parte del PAMI, afectado por los recortes nacionales. "Hay gente que no puede esperar", lamentó.

El actor Marcelo Mazzarello le retiró su apoyo a Milei. 
El actor Marcelo Mazzarello le retiró su apoyo a Milei. 

El actor Marcelo Mazzarello lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno y aseguró, de cara a las próximas elecciones nacionales, que no volvería a votar a Javier Milei. Este jueves, expuso la problemática familiar que atraviesa por su hermana, que recientemente fue operada en Bariloche de un tumor, y no recibe atención médica por parte del PAMI, afectado por los recortes nacionales.

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"Yo tengo la posibilidad de decirlo en un medio, pero otra gente no puede. Otra cosa que me pasa es que si vos decís bueno, me voy al hospital público lo colapsa. Ahora va haber un seguimiento por el caso de mi hermana, pero hay gente que no puede esperar. Hay gente en situación de salud que no puede esperar a que se resuelvan temas", señaló uno de los protagonistas de El Marginal en una entrevista con A24.

En este sentido, comparó la situación con otros temas de la coyuntura nacional: "Esto no es lo mismo de que se está discutiendo la universidad pública, el presupuesto y etc. Ahí hay tiempo, se pelean, todo. Pero acá no hay tiempo, la gente puede perder la vida en el medio".

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Sus palabras causaron fuerte repercusión en redes sociales, donde tiempo atrás el actor había manifestado su apoyo al gobierno libertario. En este marco, ante la consulta en concreto de si lo volvería a votar a Milei, el actor fue contundente al responder "no".

Previo a la entrevista, Mazzarello había publicado mensajes en X donde denunciaba que "los prestadores de servicios de Pami Bariloche suspende el servicio por falta de pago. Mi hermana operada de un tumor necesita estudios. A quien tengo que recordarle sus deberes de funcionario publico? Donde lo encuentro?".

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La vez que Marcelo Mazzarello apoyó a Javier Milei

En diciembre de 2023, el actor había manifestado respaldo al gobierno libertario a pocos días de iniciada la presidencia. “Es una oportunidad para los argentinos, luego de 20 años de usar las mismas recetas”, argumentó, previo a remarcar que “Milei es el representante del sentimiento de libertad de la gente”.

En una entrevista por LN+ defendió la motosierra sobre la cultura al afirmar “Lo que se está atacando es la cultura del subsidio y la cultura del privilegio”.

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