Griselda Siciliani reveló qué características de la protagonista de Envidiosa no estaban guionadas La actriz repasó su proceso creativo y cómo se relaciona con los papeles que interpreta. En el caso de Vicky, contó que le sumó dos particularidades clave. Agregar C5N en









Griselda Siciliani como Vicky en Envidiosa.

La actriz Griselda Siciliani compartió detalles de su proceso creativo personal al momento de interpretar personajes y enumeró qué características de Vicky, la protagonista de Envidiosa, no aparecían en el guion. "No estaba escrito ni lo de comer ni lo del exceso de peso, que ella se mira el cuerpo. Todo eso lo agregué yo", aseguró la artista.

Siciliani definió a Vicky como "una glotona" y remarcó que durante la grabación de la serie comió "mucho", lo que le resultó "hermoso". "El vestido que me aprieta, no me entran las cosas y la ansiedad por estar todo el tiempo comiendo algo", enumeró la bailarina sobre los detalles que fue agregando en la primera temporada de la serie y quedaron.

Embed - OLGA on Instagram: "“Todo lo de comer y el exceso de peso lo agregué yo” Griselda Siciliani, sobre su experiencia siendo Vicky en Envidiosa en el último programa de POR FAVOR REBOBINAR Mirá el episodio completo en el canal de YouTube de OLGA" View this post on Instagram

Para las siguientes temporadas, la guionista Carolina Aguirre contempló esos matices y los agregó al texto, reconociendo el valor que la actriz le aportó con su mirada y su cuerpo en escena.

Sebastián de Caro, conductor del ciclo Por favor Rebobinar en el canal de streaming OLGA, recordó una "pequeña controversia" de la primera temporada durante la cual comparaban a la actriz con el personaje y Siciliani se desmarcó de esa comparación. "En un punto es el mejor elogio que te pueden hacer", apuntó el guionista y la actriz coincidió con un simple "sí".

Envidiosa temporada 4 En la última temporada de Envidiosa, Vicky acompaña a Matías en la aventura de ponerse al día con el hijo que no sabía que tenía mientras decide si quiere ser madre o no. Cómo vive Griselda Siciliani la separación de un personaje Envidiosa estrenó el 29 de abril su cuarta y última temporada en Netflix, fue la despedida de Vicky. "¿Te molesta despedir a los personajes? ¿Te toca en algo emocional cuando se termina?", le preguntó De Caro y Siciliani contestó afirmativamente y explicó: "Es más que feo, es como emotivo. Feo no, porque le di todo". En los últimos capítulos de la serie, Vicky enfrenta el desafío de convivir con Matías y procesar la inesperada maternidad que le exige ser pareja de un hombre con un hijo, del que no estaba al tanto hasta el final de la tercera temporada. En el medio, la arquitecta sigue enfrentando en terapia el dilema de deseo versus mandato e intenta definir qué es lo que de verdad quiere para su vida. Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

TEMAS RELACIONADOS Griselda Siciliani