La Canasta de Crianza de un bebé superó los $460.000 y la de un niño rozó los $600.000

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes quedó por debajo de la inflación de diciembre, según lo difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), calculada en 2,8% para el último mes de 2025.
La categoría que más aumentó fue el costo de cuidar a menores de entre 4 y 5 años y la que menos varió fue la de menores a 1 año.
Criar a un menor de entre 6 y 12 años demandó $586.627 mensuales, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $460.178.
El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.
En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 correspondientes al cuidado. Contra noviembre, la canasta de crianza subió un 2,18%.
Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $191.408, mientras que el cuidado insumió $356.505 mensuales. Aumentó 2,25% en diciembre.
En el rango de 4 a 5 años, $243.780 se destinaron a los bienes y servicios y $222.816 a gastos de cuidado. Esta canasta fue la que más aumentó: se incrementó un 2,73%.
Por último, la canasta para los adolescentes destinó $302.411 en gastos y servicios y $284.217 en costos de cuidado. Subió un 2,71% mensual.