La Canasta de Crianza de un bebé superó los $460.000 y la de un niño rozó los $600.000

La Canasta de Crianza calcula cuánto cuesta criar mes a mes.

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes quedó por debajo de la inflación de diciembre, según lo difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), calculada en 2,8% para el último mes de 2025.

Criar a un menor de entre 6 y 12 años demandó $586.627 mensuales, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $460.178.

El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

La canasta de crianza durante diciembre de 2025 se valorizó en:

- $460.178 para menores de 1 año.

- $547.913 para infantes de 1 a 3 años.

- $466.596 para los tramos de 4 y 5 años.

- $586.627 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.



Cómo varió la Canasta de Crianza de noviembre a diciembre Menores de 1 año: de $389.870 a $460.178.

de $389.870 a $460.178. Niños de 1 a 3 años: de $462.397 a $547.913.

de $462.397 a $547.913. Niños de 4 a 5 años: de $384.002 a $466.596.

de $384.002 a $466.596. Niños de 6 a 12 años: de $483.162 a $586.627. En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 correspondientes al cuidado. Contra noviembre, la canasta de crianza subió un 2,18%.

Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $191.408, mientras que el cuidado insumió $356.505 mensuales. Aumentó 2,25% en diciembre.