15 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La Canasta de Crianza de un bebé superó los $460.000 y la de un niño rozó los $600.000

La categoría que más aumentó fue el costo de cuidar a menores de entre 4 y 5 años y la que menos varió fue la de menores a 1 año.

Por
La Canasta de Crianza calcula cuánto cuesta criar mes a mes.

La Canasta de Crianza calcula cuánto cuesta criar mes a mes.

El costo mensual de la canasta de crianza para niños y adolescentes quedó por debajo de la inflación de diciembre, según lo difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), calculada en 2,8% para el último mes de 2025.

El limón es el cítrico que más aumentó y sufre una profunda crisis en su producción. 
Te puede interesar:

Inflación: los 10 productos que más aumentaron en diciembre de 2025

Criar a un menor de entre 6 y 12 años demandó $586.627 mensuales, mientras que el gasto para un menor de 1 año alcanzó los $460.178.

El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2011876148842815901&partner=&hide_thread=false

Cómo varió la Canasta de Crianza de noviembre a diciembre

  • Menores de 1 año: de $389.870 a $460.178.
  • Niños de 1 a 3 años: de $462.397 a $547.913.
  • Niños de 4 a 5 años: de $384.002 a $466.596.
  • Niños de 6 a 12 años: de $483.162 a $586.627.

En el caso de los bebés menores de un año, el costo total se explicó por $148.236 en bienes y servicios y $311.942 correspondientes al cuidado. Contra noviembre, la canasta de crianza subió un 2,18%.

Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $191.408, mientras que el cuidado insumió $356.505 mensuales. Aumentó 2,25% en diciembre.

En el rango de 4 a 5 años, $243.780 se destinaron a los bienes y servicios y $222.816 a gastos de cuidado. Esta canasta fue la que más aumentó: se incrementó un 2,73%.

Por último, la canasta para los adolescentes destinó $302.411 en gastos y servicios y $284.217 en costos de cuidado. Subió un 2,71% mensual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo junto a Javier Milei.

El Gobierno celebró el dato de inflación de 2025: "Un logro extraordinario"

play

La inflación trepó a 2,8% en diciembre pero acumuló un 31,5% en 2025, el índice anual más bajo en ocho años

El transporte, el rubro que más subió.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,7% en diciembre

El REM se refirió a las estimaciones sobre el dólar.

REM del Banco Central: a cuánto llegará el dólar a fin de 2026 según los gurúes del mercado

Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

Consultora privada sostiene que la inflación de alimentos en diciembre superó el 3%

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 16 de enero

Rating Cero

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

La creatividad del usuario de TikTok se hizo viral en la red social X.

Video viral: un usuario de TikTok subió un hilarante clip sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

El tema ya se puede escuchar y formará parte del próximo álbum de Gorillaz. 

Se estrenó la canción de Gorillaz producida por Bizarrap: cómo es "Orange County"

El ex de Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la escena mediática.

El terrible comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató la indignación en las redes

Ralph Fiennes interpreta al Dr. Kelson, uno de los personajes claves de esta nueva entrega.

¿Vale la pena ir al cine a ver Exterminio: El templo de huesos?

últimas noticias

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 16 de enero

Hace 20 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 16 de enero

Hace 21 minutos
Sergio Romero en Boca.

Chiquito Romero explicó por qué se fue de Boca y reveló si volvería a Racing

Hace 45 minutos
El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Hace 49 minutos
Delcy Rodríguez aseguró que hay una mancha en las relaciones entre Venezuela y EEUU.

Delcy Rodríguez le retrucó a Donald Trump: "Si algún día voy a Washington lo haré de pie, no arrastrada"

Hace 1 hora