El mensaje de Franco Colapinto, en uno de sus primeros días en la casa de Alpine: "Estamos listos"

El piloto argentino de Fórmula 1 subió un video a sus redes, con un saludo para todos sus fanáticos que esperan expectantes el inicio de una nueva temporada: "Nueva era, nueva carrera, nuevo motor", soltó el bonaerense.

El bonaerense de 22 años tendrá su primera temporada completa en la F1.

El bonaerense de 22 años tendrá su primera temporada completa en la F1.

El argentino Franco Colapinto revolucionó a sus fanáticos con su primer mensaje desde Enstone, la casa de la escudería francesa de Alpine, donde regresó a la actividad de cara a la temporada de Fórmula 1, en la que será por primera vez piloto titular de su equipo.

El bonaerense, de 22 años, subió un video en sus redes, con un saludo para todos sus seguidores: “¡Hola chicos! Estamos de vuelta en Enstone después de un tiempo ya. Navidad, Año Nuevo, fue un descanso muy bueno. Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”, expresó en la publicación.

Además, añadió: “Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”.

El excorredor de Williams ya había subido una imagen desde el simulador, tras unas breves vacaciones en Argentina, con la frase “Día 1!!!!! Vamos!”, junto a una foto con el simulador oficial de la escudería francesa y a la espera de la presentación del auto y los ensayos pactados en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero.

Mirá el mensaje que envió Franco Colapinto en su primer día en Enstone

Todas las fechas de la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 8 de marzo: GP de Australia en Melbourne.
  • 15 de marzo: GP de China en Shanghái (Sprint).
  • 29 de marzo: GP de Japón en Suzuka.
  • 12 de abril: GP de Baréin en Sakhir.
  • 19 de abril: GP de Arabia Saudita en Yeda.
  • 3 de mayo: GP de Estados Unidos en Miami (Sprint).
  • 24 de mayo: GP de Canadá en Montreal (Sprint).
  • 7 de junio: GP de Mónaco en Mónaco.
  • 14 de junio: GP de España en Barcelona-Cataluña.
  • 28 de junio: GP de Austria en Spielberg.
  • 5 de julio: GP de Gran Bretaña en Silverstone (Sprint).
  • 19 de julio: GP de Bélgica en Spa-Francorchamps.
  • 26 de julio: GP de Hungría en Budapest.
  • 23 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort (Sprint).
  • 6 de septiembre: GP de Italia en Monza.
  • 11 de septiembre: GP de España en Madrid.
  • 25 de septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.
  • 11 de octubre: GP de Singapur en Singapur (Sprint).
  • 25 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin.
  • 1 de noviembre: GP de México en Ciudad de México.
  • 8 de noviembre: GP de Brasil en São Paulo.
  • 21 de noviembre: GP de Estados Unidos en Las Vegas.
  • 29 de noviembre: GP de Qatar en Lusail.
  • 6 de diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
La presentación del nuevo auto será el 23 de enero de 2026 en Barcelona

La presentación del nuevo auto será el 23 de enero de 2026 en Barcelona

Las duplas de pilotos para la temporada 2026 de la F1

  • McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
  • Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli
  • Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
  • Haas: Ollie Bearman y Esteban Ocon
  • Williams: Alex Albon y Carlos Sainz
  • Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
  • Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad
  • Audi: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
  • Cadillac: Valtteri Bottas y Sergio Pérez
