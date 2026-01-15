El mensaje de Franco Colapinto, en uno de sus primeros días en la casa de Alpine: "Estamos listos" El piloto argentino de Fórmula 1 subió un video a sus redes, con un saludo para todos sus fanáticos que esperan expectantes el inicio de una nueva temporada: "Nueva era, nueva carrera, nuevo motor", soltó el bonaerense. Por + Seguir en







El bonaerense de 22 años tendrá su primera temporada completa en la F1. Jayce Illman/Getty Images

El argentino Franco Colapinto revolucionó a sus fanáticos con su primer mensaje desde Enstone, la casa de la escudería francesa de Alpine, donde regresó a la actividad de cara a la temporada de Fórmula 1, en la que será por primera vez piloto titular de su equipo.

El bonaerense, de 22 años, subió un video en sus redes, con un saludo para todos sus seguidores: “¡Hola chicos! Estamos de vuelta en Enstone después de un tiempo ya. Navidad, Año Nuevo, fue un descanso muy bueno. Estamos listos y recargados para esta nueva temporada. Nueva era, nueva carrera, nuevo motor, muy emocionante para el equipo”, expresó en la publicación.

Además, añadió: “Los chicos están listos, vamos a estar en el simulador, en el seat fit y en el marketing en algunos días de grabación. Muy feliz de empezar y de estar listo para este año que tenemos por delante. Esperamos una buena temporada y nos vemos muy pronto”.

El excorredor de Williams ya había subido una imagen desde el simulador, tras unas breves vacaciones en Argentina, con la frase “Día 1!!!!! Vamos!”, junto a una foto con el simulador oficial de la escudería francesa y a la espera de la presentación del auto y los ensayos pactados en el Circuit de Barcelona-Catalunya entre el 26 y el 30 de enero.