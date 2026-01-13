13 de enero de 2026 Inicio
Inflación: los 10 productos que más aumentaron en diciembre de 2025

El INDEC reportó subas de hasta el 31% en cítricos y carnes. El limón encabezó el listado de artículos que más varió su precio en los últimos meses del año.

El limón es el cítrico que más aumentó y sufre una profunda crisis en su producción. 

Después de dar a conocer la inflación de diciembre, que trepó al 2,8% y acumuló un 31,5% en todo el año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el detalle de la variación de precios para el último mes del 2025 y se reportaron importantes subas en productos estacionales como los cítricos y cortes de carne vacuna, esenciales para la mesa de todos los argentinos.

Los rubros más afectados fueron el de frutas y verduras, con el limón liderando la lista de aumentos mensuales en el Gran Buenos Aires. En contraste, los descensos de precios más notorios estuvieron dados por el tomate redondo, con una retracción del -9,4%, y el arroz blanco simple, que descendió un -2,5%.

Los 10 productos con mayores subas de 2025

  • Limón: marcó un salto del 31,2%, con un precio por kilo de $4.066,55.
  • Manzana deliciosa: subió un 16,4% y se ubicó en $4.009,31 por kilo.
  • Asado: el corte vacuno aumentó un 13,5%, alcanzando los $15.094,30 por kilo.
  • Cuadril: incrementó un 10,4% y llegó a los $17.733,28 por kilo.
  • Nalga: subió un 9,9%, con un valor de $18.390,08 por kilo.
  • Naranja: tuvo un alza del 9,7%, costando $1.241,67 el kilo.
  • Paleta: subió un 9,5% y su precio fue de $14.263,11 por kilo.
  • Zapallo anco: tuvo una suba del 9,4%, situándose en $1.244,78 por kilo.
  • Carne picada común: subió un 7,6%, con un precio de $8.624,25 por kilo.
  • Pan de mesa: el paquete de 390 gramos aumentó un 6,3%, llegando a $3.669,58.

Afuera del listado de los artículos que registraron mayores subas y que también sufrieron variaciones en su precio quedaron la batata (5,1%), el azúcar (4,1%) y el yogur firme (3,9%)14.

