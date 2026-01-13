Inflación: los 10 productos que más aumentaron en diciembre de 2025 El INDEC reportó subas de hasta el 31% en cítricos y carnes. El limón encabezó el listado de artículos que más varió su precio en los últimos meses del año. Por + Seguir en







El limón es el cítrico que más aumentó y sufre una profunda crisis en su producción.

Después de dar a conocer la inflación de diciembre, que trepó al 2,8% y acumuló un 31,5% en todo el año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el detalle de la variación de precios para el último mes del 2025 y se reportaron importantes subas en productos estacionales como los cítricos y cortes de carne vacuna, esenciales para la mesa de todos los argentinos.

Los rubros más afectados fueron el de frutas y verduras, con el limón liderando la lista de aumentos mensuales en el Gran Buenos Aires. En contraste, los descensos de precios más notorios estuvieron dados por el tomate redondo, con una retracción del -9,4%, y el arroz blanco simple, que descendió un -2,5%.