De cuánto será el bono de ANSES para jubilados y pensionados en abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social definirá el pago adicional que complementa los haberes previsionales y busca sostener los ingresos de los beneficiarios. Por + Seguir en







El refuerzo se paga junto con el haber mensual previsional. Pexels

El bono de ANSES acompaña a jubilaciones y pensiones de menores ingresos.

En meses anteriores, el refuerzo fue de $70.000 .

El pago se acredita junto con el haber mensual.

Su continuidad impacta directamente en el ingreso total de los beneficiarios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene en análisis el bono para jubilados y pensionados que se pagará en abril de 2026, un refuerzo que en los últimos meses se ubicó en $70.000 y que se liquida junto con los haberes previsionales para mejorar el ingreso total.

Anses - Jubilación El monto se define antes del inicio del calendario de cobro. Pexels Quiénes pueden acceder al bono de ANSES para jubilados y pensionados en abril 2026 El bono está dirigido principalmente a jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos de $380.319 o ingresos dentro de determinados rangos establecidos por el organismo. En general, el refuerzo se otorga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima, mientras que para otros casos puede aplicarse de forma proporcional.

También alcanza a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplan con las condiciones definidas por Anses. El pago se realiza de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, y se acredita junto con el calendario habitual de cobro.

Anses - Jubilación Jubilados con ingresos bajos son los principales destinatarios. Freepik Monto del bono de ANSES para jubilados y pensionados en abril 2026 El bono para abril de 2026 será de $70.000, en línea con el valor que se viene pagando en los últimos meses. Este refuerzo se suma al haber mensual actualizado por movilidad, lo que permite elevar el ingreso total de los beneficiarios. Sin embargo, al no ajustarse con la inflación, su impacto real puede variar según el contexto económico.

Quienes cobren la mínima de $380.319 podrán acceder al bono de $70.000. Aquellos que superen ese monto, recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar los $450.319. Esa es la cifra tope, por lo que el organismo no deposita ningún extra en estos casos.