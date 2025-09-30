30 de septiembre de 2025 Inicio
La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

El sector mostró retrocesos tanto en el mercado interno como en las exportaciones y acumula una baja sostenida en los niveles de rentabilidad.

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

La industria de la fundición registró en agosto una contracción interanual del 15,2%, de acuerdo con el relevamiento de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA). La demanda del sector se ubicó en 45,9%, lo que implicó una mejora mensual de 5,8 puntos porcentuales frente a julio, pero por debajo de la media de los últimos doce meses (48,1%).

El retroceso impactó en todos los frentes. En el plano externo, las exportaciones se redujeron hasta un nivel de demanda del 34%, lo que marca una caída del 27,6% en comparación con el promedio anual de 46,9%. Las empresas proyectan para los próximos meses una recuperación apenas marginal hasta el 35%.

En materia de empleo, la situación se mantuvo estable en términos generales: el 51,5% de las compañías no modificó su plantilla, un 30,3% registró una reducción leve y un 18,2% una caída más marcada. No se informaron aumentos en la ocupación.

La rentabilidad continúa en baja: el 36,4% de las firmas reportó una disminución sustancial, el 45,5% una merma leve y solo un 18% estabilidad. Ninguna empresa señaló mejoras.

De cara al futuro, las expectativas tampoco son alentadoras. Las proyecciones de pedidos se ubican en 40,6%, por debajo de la demanda actual y con una contracción interanual del 23,5% frente a agosto de 2024.

La actividad se concentra en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con predominio de PyMEs familiares. La demanda se distribuye principalmente en maquinaria agrícola (38,4%) y automotriz/utilitarios (38%), seguidos por oil & gas (23,6%), infraestructura de redes de agua (23,3%) y minería (23,1%).

En niveles intermedios aparecen siderurgia (19%), maquinaria vial, herramientas y energía (entre 14% y 19%). Los segmentos más rezagados son industria naval (1,4%), luminarias (6%) y ferrocarril (7,1%).

