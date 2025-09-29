29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios

El mes llega con un nuevo paquete de aumentos que impactará en la canasta familiar y en el bolsillo de los trabajadores.

Por
Octubre arranca con subas en alquileres
Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios

Octubre comienza con una batería de aumentos que volverán a presionar sobre el índice de precios y el bolsillo de los hogares. Alquileres, transporte, salud, educación, combustibles y servicios públicos tendrán ajustes desde los primeros días del mes, sumando tensión al costo de vida.

Aseguran que el INDEC utiliza la canasta básica de 2004.
Te puede interesar:

Desde la UCA aseguraron que "lo que bajó es el indicador, no la pobreza"

Alquileres

Los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán un ajuste del 46,1%, calculado en base al Índice de Contrato de Locación (ICL) que combina inflación y salarios. Si bien el porcentaje es menor al de meses anteriores, sigue representando un fuerte impacto para los inquilinos que destinan gran parte de sus ingresos al pago mensual. En enero de este año, el récord había sido de 190,69%.

Medicina prepaga

Las cuotas de la medicina privada aumentarán entre 1,1% y 2,4%, según la compañía, la región y la edad del afiliado. El promedio se ubica en torno al 1,9%, en línea con la inflación de agosto informada por el INDEC. La medida responde al esquema vigente desde la Resolución Nº645/2025, que obliga a las empresas a transparentar sus valores ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Colegios privados

En la Ciudad de Buenos Aires, los colegios privados con subvención estatal aplicarán una suba del 2,1% en las cuotas de octubre. Los aranceles quedarán entre $37.649 y $259.072, según el nivel educativo y el porcentaje de subsidio.

Transporte

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires también tendrá incrementos.

  • En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo pasará a $550,09, un alza del 3,9%.

  • En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo se ubicará en $546,66, mientras que los recorridos más largos superarán los $700. El subte pasará de $1.071 a $1.112,76 y el Premetro alcanzará $389,46.

Telecomunicaciones

Las empresas de telefonía, internet y cable aplicarán un incremento de hasta 3%, dependiendo del servicio y la operadora. Estos ajustes regirán desde los primeros días de octubre.

Combustibles

El litro de nafta y gasoil subirá hasta 7%, según la región y la demanda, a raíz de la actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos. El aumento se suma a la discusión en la Legislatura bonaerense, donde se debate un proyecto para obligar a las petroleras a informar sus subas con al menos 48 horas de anticipación.

Tarifas de luz y gas

El esquema de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), en vigencia desde junio, prevé aumentos mensuales durante 30 meses. En octubre, las boletas de luz y gas tendrán un ajuste estimado del 1,9%, también alineado con el IPC de agosto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los salarios subieron un 2,5% en julio y le ganaron a la inflación.

Los salarios subieron un 2,5% en julio y volvieron a ganarle a la inflación

Los bolsillos de las familias, golpeados por las medidas de Javier Milei.

La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó tres veces más que la inflación en la era Milei

Encuesta: más del 80% de los trabajadores argentinos considera insuficiente su salario

Encuesta: más del 80% de los trabajadores argentinos considera insuficiente su salario

Inflación: la suba del dólar se trasladó a los precios de las góndolas.

La suba del dólar ya llegó a las góndolas: aumentos de 1,6% en alimentos y bebidas

El truco infalible para mejorar la eficiencia de tu microondas.

El particular truco para ahorrar energía cuando usamos el microondas

Desde el viernes, quienes compren dólar oficial no podrán operar con los financieros por 90 días. 

Primer impacto del nuevo cepo: sube el oficial y se achica la brecha con el blue

Rating Cero

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.
play

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.
play

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Fueron fotografiados mientras recorrían tranquilamente las calles de Manhattan.

Leonardo DiCaprio paseó con su novia y sorprendió a todos en Nueva York: ¿qué hizo?

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.

Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Los Martín Fierro 2025 tienen varios favoritos para las estatuillas.

Quiénes son todos los nominados a los Martín Fierro 2025: hay varias sorpresas

últimas noticias

La segunda película de Los Simpson llegará casi 20 años después de la primera.

Disney anunció la esperada segunda película de Los Simpson: cuándo se estrena

Hace 9 minutos
play
Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad. La miniserie explora secretos ocultos en un centro para adolescentes.

Todos hablan de Incontrolables y su suspenso lo hace valer: de qué se trata la nueva serie de Netflix

Hace 14 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: el abogado de la sobrina de Sotacuro negó su participación en el hecho

Hace 23 minutos
play
De qué se tratan estos flamantes estrenos de Netflix.

Tres películas de Netflix que se estrenaron hace poco y mezclan drama, comedia, romance, acción y suspenso

Hace 26 minutos
S﻿egún ella es una declaración de estilo.

Cuál es el perfume favorito de Cami Mayan: este es su precio

Hace 27 minutos