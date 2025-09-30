30 de septiembre de 2025 Inicio
Advierten que en agosto el consumo cayó un 0,6% mensual

Tras ocho meses de subas interanuales, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios mostró en agosto una baja de 0,5% frente a 2024.

En agosto el consumo cayó un 0,6% mensual.

El consumo en los hogares retrocedió en agosto y puso fin a la tendencia de crecimiento que se venía sosteniendo desde comienzos de año. Según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la actividad mostró una caída de 0,5% en la comparación interanual y de 0,6% frente a julio.

El dato interrumpió ocho meses consecutivos de subas y confirma la desaceleración, que ya se había registrado en julio. De todos modos, el nivel de agosto quedó 8,3% por encima del promedio histórico de la serie y superó los registros de este mes en comparación con el lapso entre 2018 y 2023, con excepción de 2024.

El retroceso se dio en un contexto de inflación mensual de 1,9%, que llevó la tasa interanual a 33,6% y la acumulada en 2025 al 19,5%. La CAC estimó además un ingreso nominal promedio por hogar de $2,1 millones, lo que significó una leve mejora real del 0,5% frente a julio.

La dinámica sectorial fue dispar. Indumentaria y calzado subieron 4,3% interanual, transporte y vehículos 4%, y recreación y cultura 23%. En cambio, vivienda y servicios públicos cayeron 1,2% y el resto de los rubros retrocedió 5,3%.

El consumo masivo avanzó 4% frente a agosto de 2024, pero los bienes durables moderaron el ritmo de crecimiento. La Cámara destacó que se mantiene un cambio en la composición del gasto: los hogares siguen volcando recursos hacia compras financiadas, en detrimento del consumo cotidiano.

