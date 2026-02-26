26 de febrero de 2026 Inicio
Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma del tercer mes del año y el nuevo valor del haber mínimo tras la actualización por inflación.

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación oficial.

  • La jubilación mínima de ANSES tendrá un aumento del 2,88% en marzo.

  • El ingreso total alcanzará $439.600,88 con el refuerzo vigente.

  • El calendario de pagos comienza el 9 de marzo según terminación de DNI.

  • El bono de $70.000 continúa vigente para quienes perciben el haber más bajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los jubilados que reciben la mínima comenzarán a cobrar en marzo de 2026 desde el 9 de marzo, según la terminación del DNI. Con el aumento del 2,88%, el haber base pasa a $369.600,88 y, al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total llegará a $439.600,88.

Confirman bono para jubilados y pensionados del ANSES: de cuánto es y cuándo se cobra
Confirman el bono de $70 mil para jubilados y pensionados del ANSES: cuándo se cobra

Anses - Jubilación
El refuerzo extraordinario continúa vigente para los haberes más bajos.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026

El incremento corresponde a la fórmula de movilidad que actualiza las prestaciones de acuerdo con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, los haberes previsionales vuelven a ajustarse en el tercer mes del año.

Con la suba confirmada, la jubilación mínima quedará en $369.600,88. Este monto corresponde al haber previsional sin refuerzos adicionales. El ajuste impacta en todos los beneficios del sistema previsional y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales establecido por la normativa vigente.

Qué se sabe del bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 continuará pagándose a los jubilados que perciben la mínima. Este refuerzo se acredita junto con el haber mensual y permite elevar el ingreso total por encima del monto base. Con el bono incluido, los jubilados que cobran la mínima percibirán en marzo $439.600,88. El refuerzo permanece sin cambios desde 2024 y continúa siendo un componente clave para el ingreso final de los beneficiarios.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma de pagos para jubilaciones que no superan el haber mínimo se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo.

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo.

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo.

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo.

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo.

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo.

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo.

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo.

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo.

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo.

Anses - Jubilación
El calendario de pagos comienza el 9 de marzo.

Los beneficiarios pueden consultar la liquidación mensual ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

