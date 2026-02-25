Atención: ANSES reveló qué tener en cuenta para evitar estafas telefónicas Recomiendan reforzar cuidados ante contactos falsos. Conocer los medios habilitados permite actuar rápido frente a un intento de fraude. Por + Seguir en







ANSES dio detalles sobre qué hacer ante una estafa telefónica. Pexels

ANSES alertó sobre fraudes en los que delincuentes se hacen pasar por personal oficial.

Los engaños buscan obtener datos personales o bancarios con la excusa de otorgar supuestos beneficios.

Se recordó que nunca se solicitan claves ni información sensible por teléfono, mensajes o redes sociales.

Existen canales formales para denunciar intentos de estafa y recibir asesoramiento seguro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia ante la detección de nuevas modalidades de fraude telefónico que utilizan su nombre para engañar a la población.

Estos intentos de estafa suelen dirigirse con mayor frecuencia a jubilados y personas que mantienen contacto habitual con el organismo por trámites o cobros, ya que los delincuentes aprovechan esa relación para generar confianza. La falta de información en temas de seguridad digital también puede aumentar la vulnerabilidad frente a este tipo de maniobras.

En las últimas semanas se identificaron llamados y mensajes en los que los estafadores prometen beneficios económicos inexistentes y solicitan datos confidenciales, una práctica que encendió las alertas y motivó recomendaciones específicas para prevenir situaciones de riesgo.

Estafa teléfono Freepik ANSES: qué tengo que hacer si recibo un llamado sospechoso Ante una comunicación de este tipo, la indicación principal es no proporcionar información personal ni bancaria y finalizar el contacto de inmediato. Tampoco se deben compartir códigos recibidos por SMS ni acceder a enlaces enviados por desconocidos.

El organismo reiteró que nunca solicita claves de seguridad, datos financieros ni documentación a través de llamadas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier pedido con estas características debe considerarse falso. También se aconseja desestimar publicaciones o sitios que no pertenezcan al dominio oficial y que redirijan a formularios externos, ya que muchas estafas replican imágenes institucionales para aparentar autenticidad.

Celular estafa Le vaciaron la cuenta de Mercado Pago y le sacaron un crédito. Pexels Canales oficiales de ANSES para hacer denuncias Quienes hayan recibido un contacto sospechoso o detecten una posible maniobra fraudulenta pueden realizar la denuncia mediante los canales habilitados. Las presentaciones se realizan desde la plataforma mi ANSES, ingresando en la sección Denuncias y Reclamos y seleccionando la opción correspondiente. También es posible hacerlo de manera presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad de Buenos Aires, en oficinas del organismo, por correo postal a esa misma dirección o telefónicamente a través de la línea 130.