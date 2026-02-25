25 de febrero de 2026 Inicio
Atención: ANSES reveló qué tener en cuenta para evitar estafas telefónicas

Recomiendan reforzar cuidados ante contactos falsos. Conocer los medios habilitados permite actuar rápido frente a un intento de fraude.

ANSES dio detalles sobre qué hacer ante una estafa telefónica.

ANSES dio detalles sobre qué hacer ante una estafa telefónica.

  • ANSES alertó sobre fraudes en los que delincuentes se hacen pasar por personal oficial.

  • Los engaños buscan obtener datos personales o bancarios con la excusa de otorgar supuestos beneficios.

  • Se recordó que nunca se solicitan claves ni información sensible por teléfono, mensajes o redes sociales.

  • Existen canales formales para denunciar intentos de estafa y recibir asesoramiento seguro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia ante la detección de nuevas modalidades de fraude telefónico que utilizan su nombre para engañar a la población.

ANSES reiteró que nunca solicita información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.
Estos intentos de estafa suelen dirigirse con mayor frecuencia a jubilados y personas que mantienen contacto habitual con el organismo por trámites o cobros, ya que los delincuentes aprovechan esa relación para generar confianza. La falta de información en temas de seguridad digital también puede aumentar la vulnerabilidad frente a este tipo de maniobras.

En las últimas semanas se identificaron llamados y mensajes en los que los estafadores prometen beneficios económicos inexistentes y solicitan datos confidenciales, una práctica que encendió las alertas y motivó recomendaciones específicas para prevenir situaciones de riesgo.

Estafa teléfono

ANSES: qué tengo que hacer si recibo un llamado sospechoso

Ante una comunicación de este tipo, la indicación principal es no proporcionar información personal ni bancaria y finalizar el contacto de inmediato. Tampoco se deben compartir códigos recibidos por SMS ni acceder a enlaces enviados por desconocidos.

El organismo reiteró que nunca solicita claves de seguridad, datos financieros ni documentación a través de llamadas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier pedido con estas características debe considerarse falso. También se aconseja desestimar publicaciones o sitios que no pertenezcan al dominio oficial y que redirijan a formularios externos, ya que muchas estafas replican imágenes institucionales para aparentar autenticidad.

Celular estafa
Le vaciaron la cuenta de Mercado Pago y le sacaron un crédito.

Le vaciaron la cuenta de Mercado Pago y le sacaron un crédito.

Canales oficiales de ANSES para hacer denuncias

Quienes hayan recibido un contacto sospechoso o detecten una posible maniobra fraudulenta pueden realizar la denuncia mediante los canales habilitados. Las presentaciones se realizan desde la plataforma mi ANSES, ingresando en la sección Denuncias y Reclamos y seleccionando la opción correspondiente.

También es posible hacerlo de manera presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad de Buenos Aires, en oficinas del organismo, por correo postal a esa misma dirección o telefónicamente a través de la línea 130.

