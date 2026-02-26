ANSES: así se puede acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente un programa de beneficios que permite a jubilados y pensionados obtener rebajas en alimentos y productos básicos en miles de comercios del país. Por + Seguir en







Jubilados y pensionados de ANSES pueden obtener descuentos de hasta 20% en supermercados durante marzo.

El beneficio se aplica en más de 7000 comercios y 12.000 puntos de venta en todo el país.

Para acceder, solo se debe pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber .

Los reintegros y promociones dependen del comercio y del día de la semana. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite a jubilados y pensionados acceder en marzo de 2026 a descuentos de hasta 20% en supermercados, a través del programa de beneficios impulsado junto al Ministerio de Capital Humano. La rebaja se aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

Beneficios ANSES 2 Los descuentos se aplican automáticamente al pagar con tarjeta de débito. Freepik Cómo acceder a descuentos en supermercados con ANSES en marzo 2026 El mecanismo es simple y no requiere inscripción previa. Los titulares solo deben realizar la compra en comercios adheridos y pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se acreditan los haberes. Los descuentos pueden variar entre 10% y 20%, según la cadena y el día. Algunas de las principales promociones vigentes incluyen:

20% de descuento en Supermercados Toledo los martes.

15% de descuento en Josimar los martes.

10% de ahorro en cadenas como Disco, Jumbo, Vea y Coto de lunes a jueves.

10% de descuento en Carrefour de lunes a viernes, con tope de $35.000 .

10% de ahorro en Chango Más, con límite de $1000 por compra y $15.000 mensuales. En total, el programa alcanza a más de 7000 comercios y cerca de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintas provincias.

Otros beneficios para jubilados y pensionados de ANSES Además de las promociones en supermercados, los titulares de haberes previsionales pueden acceder a beneficios adicionales a través de bancos y billeteras digitales. El Banco Nación ofrece un 5% de reintegro adicional en compras realizadas mediante la app BNA+ MODO, con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000.

Beneficios ANSES 1 Las promociones cambian según el comercio y el día de la semana. Freepik El Banco Galicia brinda promociones de hasta 25% de ahorro y tres cuotas sin interés en determinados comercios, mientras que el Banco Supervielle ofrece 20% de descuento los martes en supermercados adheridos. También existen beneficios con Cuenta DNI del Banco Provincia, que otorga un 5% de descuento adicional en compras en supermercados participantes.