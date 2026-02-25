25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Importante: estos son los canales oficiales de ANSES para hacer denuncias por estafas telefónicas

Recomiendan mantenerse atentos ante contactos sospechosos. Utilizar únicamente los medios habilitados por la Administración Nacional de la Seguridad Social ayuda a evitar fraudes.

Por
ANSES reiteró que nunca solicita información sensible por teléfono

ANSES reiteró que nunca solicita información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto.

Freepik

  • ANSES detectó intentos de fraude que utilizan su nombre para obtener información sensible.

  • Los engaños suelen presentarse como supuestos beneficios económicos o gestiones urgentes.

  • Se recordó que nunca se solicitan claves ni datos personales por llamadas, mensajes o redes sociales.

  • Existen vías formales para reportar estos hechos y prevenir nuevos casos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió una advertencia sobre maniobras de fraude telefónico en las que delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para engañar a los beneficiarios.

ANSES dio detalles sobre qué hacer ante una estafa telefónica.
Te puede interesar:

Atención: ANSES reveló qué tener en cuenta para evitar estafas telefónicas

Este tipo de situaciones afecta a distintos grupos, aunque los jubilados suelen estar más expuestos por el contacto frecuente que mantienen con la entidad por trámites y cobros. Los estafadores aprovechan esa referencia para generar confianza y solicitar información confidencial bajo pretextos falsos.

En las últimas semanas se registraron llamados y mensajes que prometen beneficios que no existen o gestiones especiales, lo que llevó a reforzar las recomendaciones de seguridad y a recordar cuáles son los canales válidos para actuar ante un intento de engaño.

Estafa telefónica Córdoba.jpg
Los delincuentes solicitan datos de las cuentas bancarias.

Los delincuentes solicitan datos de las cuentas bancarias.

ANSES: qué tengo que hacer si recibo un llamado sospechoso

Si se recibe una comunicación de estas características, la principal medida es no brindar datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo y cortar el contacto de inmediato. Tampoco se deben compartir códigos enviados por SMS ni acceder a enlaces remitidos por desconocidos.

El organismo reiteró que nunca solicita información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier pedido realizado por esas vías debe considerarse falso. Además, se aconseja ignorar publicaciones o páginas que no correspondan al sitio oficial y que redirijan a formularios externos, ya que muchas replican la imagen institucional para aparentar legitimidad.

ANSES Estafa

Canales oficiales de ANSES para hacer denuncias

Ante un intento de estafa o una situación sospechosa, se recomienda realizar la denuncia ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo.

Las denuncias pueden efectuarse de manera digital desde mi ANSES, ingresando en la sección Denuncias y Reclamos y seleccionando la opción correspondiente. También se pueden realizar en forma presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad de Buenos Aires, en oficinas del organismo, por correo postal a esa dirección o telefónicamente a través de la línea 130.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 25 de febrero

La libreta certifica controles médicos, vacunación y asistencia escolar.

Quiero presentar la Libreta de la AUH de ANSES: ¿puedo hacer el trámite online?

El beneficio busca brindar un ingreso mientras el trabajador busca un nuevo empleo.

Así quedó el monto para desempleados de ANSES tras la actualización del Salario Mínimo

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 24 de febrero

Cómo alcanzar el beneficio de más de $600.000 en ANSES en marzo 2026.

Atención ANSES: quiénes pueden obtener más de $600.000 en marzo 2026

Por qué el 13 de marzo de 2026 es una fecha clave a tener en cuenta si sos beneficiario de ANSES.

Atención, jubilados de ANSES: por qué el 20 de marzo 2026 es una fecha muy importante

Rating Cero

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix. 

Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..."

últimas noticias

play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 14 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 16 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 27 minutos
Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.

Vuelta a clases: cuáles son los cambios para el ciclo lectivo 2026

Hace 33 minutos
No encontré respuestas, fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

Hace 40 minutos