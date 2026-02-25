Importante: estos son los canales oficiales de ANSES para hacer denuncias por estafas telefónicas Recomiendan mantenerse atentos ante contactos sospechosos. Utilizar únicamente los medios habilitados por la Administración Nacional de la Seguridad Social ayuda a evitar fraudes. Por + Seguir en







ANSES reiteró que nunca solicita información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Freepik

ANSES detectó intentos de fraude que utilizan su nombre para obtener información sensible.

Los engaños suelen presentarse como supuestos beneficios económicos o gestiones urgentes.

Se recordó que nunca se solicitan claves ni datos personales por llamadas, mensajes o redes sociales.

Existen vías formales para reportar estos hechos y prevenir nuevos casos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió una advertencia sobre maniobras de fraude telefónico en las que delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para engañar a los beneficiarios.

Este tipo de situaciones afecta a distintos grupos, aunque los jubilados suelen estar más expuestos por el contacto frecuente que mantienen con la entidad por trámites y cobros. Los estafadores aprovechan esa referencia para generar confianza y solicitar información confidencial bajo pretextos falsos.

En las últimas semanas se registraron llamados y mensajes que prometen beneficios que no existen o gestiones especiales, lo que llevó a reforzar las recomendaciones de seguridad y a recordar cuáles son los canales válidos para actuar ante un intento de engaño.

Estafa telefónica Córdoba.jpg Los delincuentes solicitan datos de las cuentas bancarias. Télam ANSES: qué tengo que hacer si recibo un llamado sospechoso Si se recibe una comunicación de estas características, la principal medida es no brindar datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo y cortar el contacto de inmediato. Tampoco se deben compartir códigos enviados por SMS ni acceder a enlaces remitidos por desconocidos.

El organismo reiteró que nunca solicita información sensible por teléfono, correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto. Cualquier pedido realizado por esas vías debe considerarse falso. Además, se aconseja ignorar publicaciones o páginas que no correspondan al sitio oficial y que redirijan a formularios externos, ya que muchas replican la imagen institucional para aparentar legitimidad.

ANSES Estafa Pexels Canales oficiales de ANSES para hacer denuncias Ante un intento de estafa o una situación sospechosa, se recomienda realizar la denuncia ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo. Las denuncias pueden efectuarse de manera digital desde mi ANSES, ingresando en la sección Denuncias y Reclamos y seleccionando la opción correspondiente. También se pueden realizar en forma presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad de Buenos Aires, en oficinas del organismo, por correo postal a esa dirección o telefónicamente a través de la línea 130.