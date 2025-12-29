29 de diciembre de 2025 Inicio
Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó las fechas de cobro de este grupo para el primer mes del año.

Anses publicó el calendario de pagos de enero de los jubilados del haber mínimo.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de cobro de enero los jubilados de la mínima.
  • El calendario se organiza en base al último número del DNI de cada beneficiario.
  • Este grupo empieza a cobrar el día 12.
  • Con el aumento y el bono, en enero la jubilación mínima será de casi $420.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el cronograma de pagos de enero para los jubilados que cobran el haber mínimo. Además, el próximo mes, este grupo recibirá un aumento del 2,5% y el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Monto de la jubilación mínima de ANSES en enero 2026

Para el mes de enero, el aumento previsto es del 2,5%. Por lo tanto, los montos a cobrar, más el bono de refuerzo de $70.000, son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60.
  • Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04.

Jubilados que cobran la mínima: calendario de pagos de ANSES en enero 2026

Las fechas se establecen según el último número del DNI de cada titular:

  • Documentos finalizados en 1: 12 de enero.
  • Documentos finalizados en 2: 13 de enero.
  • Documentos finalizados en 3: 14 de enero.
  • Documentos finalizados en 4: 15 de enero.
  • Documentos finalizados en 5: 16 de enero.
  • Documentos finalizados en 6: 19 de enero.
  • Documentos finalizados en 7: 20 de enero.
  • Documentos finalizados en 8: 21 de enero.
  • Documentos finalizados en 9: 22 de enero.
