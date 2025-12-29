Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Anses publicó el calendario de pagos de enero de los jubilados del haber mínimo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó las fechas de cobro de enero los jubilados de la mínima.
El calendario se organiza en base al último número del DNI de cada beneficiario.
Este grupo empieza a cobrar el día 12.
Con el aumento y el bono, en enero la jubilación mínima será de casi $420.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el cronograma de pagos de enero para los jubilados que cobran el haber mínimo. Además, el próximo mes, este grupo recibirá un aumento del 2,5% y el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.