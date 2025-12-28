Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 29 de diciembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 29 de diciembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.