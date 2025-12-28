28 de diciembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 29 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 29 de diciembre de 2025 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026

Acceso automático: el refuerzo alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos o más en enero 2026

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

Anses informó sobre el pago de un importante extra para la AUH en enero.

El importante extra de ANSES para la AUH que genera un alivio para el bolsillo en enero 2026

Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Anses explicó quiénes cobrarán $81.936 en enero.

ANSES deposita $81.936 en enero 2026: todos los detalles

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

El relevamiento marcó el termómetro en Brasil.

Encuesta en Brasil: casi el 70% de la población cree que en 2026 estará mejor

Hace 8 minutos
El naufragio se produjo cerca de la medianoche del sábado.

Tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una lancha en Paraguay

Hace 26 minutos
Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Corrupción en Andis: Ornella Calvete pidió el sobreseimiento y rechazó las acusaciones en su contra

Hace 34 minutos
El Gobierno apunta a pagar el vencimiento de deuda por u$s4.225 millones en enero como primer desafío del 2026

El Gobierno enfrenta un vencimiento por u$s4.225 millones como primer desafío del 2026

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre

Hace 1 hora