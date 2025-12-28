Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026

La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.
El ajuste de enero se define por la inflación de noviembre informada por el Indec.
La AUH tendrá un nuevo valor y se seguirá pagando con el esquema 80% mensual.
La Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática junto con la AUH.
El monto varía según la cantidad de hijos a cargo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 se actualizarán los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en consecuencia, también el refuerzo de la Tarjeta Alimentar. En el caso de las familias que tienen dos hijos, el beneficio alimentario alcanza los $81.936, suma que se deposita junto con el haber mensual de la AUH y no requiere ningún trámite adicional.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. También alcanza a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). En todos los casos, el refuerzo se otorga automáticamente.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026
Los valores se mantienen diferenciados según la cantidad de chicos a cargo. Las familias con un hijo reciben $52.250, mientras que aquellas con dos hijos cobran $81.936, que es el foco de esta nota. En hogares con tres o más hijos, el monto asciende a $108.062. El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria que la AUH.
Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES
No es necesario realizar ninguna gestión específica para cobrar la Tarjeta Alimentar. La Anses cruza los datos de los beneficiarios y deposita el monto correspondiente de forma automática, siempre que la información del grupo familiar esté actualizada en el sistema.