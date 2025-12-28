Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores que se acreditarán en el primer mes del año junto con la Asignación Universal por Hijo. Por + Seguir en







La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH. Freepik

El ajuste de enero se define por la inflación de noviembre informada por el Indec.

La AUH tendrá un nuevo valor y se seguirá pagando con el esquema 80% mensual.

La Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática junto con la AUH.

El monto varía según la cantidad de hijos a cargo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 se actualizarán los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en consecuencia, también el refuerzo de la Tarjeta Alimentar. En el caso de las familias que tienen dos hijos, el beneficio alimentario alcanza los $81.936, suma que se deposita junto con el haber mensual de la AUH y no requiere ningún trámite adicional.

ANSES AUH 1.png Los montos del refuerzo dependen de la cantidad de hijos declarados. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. También alcanza a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). En todos los casos, el refuerzo se otorga automáticamente.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Los valores se mantienen diferenciados según la cantidad de chicos a cargo. Las familias con un hijo reciben $52.250, mientras que aquellas con dos hijos cobran $81.936, que es el foco de esta nota. En hogares con tres o más hijos, el monto asciende a $108.062. El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria que la AUH.