28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores que se acreditarán en el primer mes del año junto con la Asignación Universal por Hijo.

Por
La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.

La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.

Freepik
  • El ajuste de enero se define por la inflación de noviembre informada por el Indec.
  • La AUH tendrá un nuevo valor y se seguirá pagando con el esquema 80% mensual.
  • La Tarjeta Alimentar se deposita de manera automática junto con la AUH.
  • El monto varía según la cantidad de hijos a cargo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en enero de 2026 se actualizarán los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y, en consecuencia, también el refuerzo de la Tarjeta Alimentar. En el caso de las familias que tienen dos hijos, el beneficio alimentario alcanza los $81.936, suma que se deposita junto con el haber mensual de la AUH y no requiere ningún trámite adicional.

El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa.
Te puede interesar:

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026

ANSES AUH 1.png
Los montos del refuerzo dependen de la cantidad de hijos declarados.

Los montos del refuerzo dependen de la cantidad de hijos declarados.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. También alcanza a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y a madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC). En todos los casos, el refuerzo se otorga automáticamente.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Los valores se mantienen diferenciados según la cantidad de chicos a cargo. Las familias con un hijo reciben $52.250, mientras que aquellas con dos hijos cobran $81.936, que es el foco de esta nota. En hogares con tres o más hijos, el monto asciende a $108.062. El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria que la AUH.

Madre hijo AUH 3
El beneficio se acredita sin trámites previos en la cuenta habitual.

El beneficio se acredita sin trámites previos en la cuenta habitual.

Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES

No es necesario realizar ninguna gestión específica para cobrar la Tarjeta Alimentar. La Anses cruza los datos de los beneficiarios y deposita el monto correspondiente de forma automática, siempre que la información del grupo familiar esté actualizada en el sistema.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Acceso automático: el refuerzo alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos o más en enero 2026

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

Anses informó sobre el pago de un importante extra para la AUH en enero.

El importante extra de ANSES para la AUH que genera un alivio para el bolsillo en enero 2026

Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Anses explicó quiénes cobrarán $81.936 en enero.

ANSES deposita $81.936 en enero 2026: todos los detalles

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

Rating Cero

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, deseó Mirtha Legrand
play

Mirtha cerró el año y se disculpó con Fantino: "Comentario fuera de lugar"

Brigitte Bardot deslumbró durante décadas a los espectadores.

De qué murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor

últimas noticias

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Hace 12 minutos
play
Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Hace 32 minutos
Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Hace 43 minutos
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew, en Chubut.

Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

Hace 46 minutos
Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Hace 49 minutos