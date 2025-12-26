El importante extra de ANSES para la AUH que genera un alivio para el bolsillo en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata este beneficio. Por + Seguir en







Anses informó sobre el pago de un importante extra para la AUH en enero.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un importante extra para los titulares de la AUH en enero.

Se trata de la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica destinada a garantizar la Canasta Básica de Alimentos de los niños, niñas y adolescentes.

Los montos varían según la cantidad de hijos por familia.

Este beneficio continúa sin aumento un mes más. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para enero. Además, esa prestación se complementa con la Tarjeta Alimentar, cuyos montos varían según la cantidad de hijos por familia y representan un alivio para el bolsillo.

ANSES Tarjeta alimentar La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó los ajustes en los montos que se recibirán a partir del mes de mayo. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar de Anses está dirigida a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, y con hijos con discapacidad sin límite de edad, a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), y a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES No es necesario solicitar este beneficio ya que se acredita de forma automáticamente en las cuentas de los beneficiarios habilitados a cobrarlo. Lo único necesario es mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi Anses.