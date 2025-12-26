26 de diciembre de 2025 Inicio
El importante extra de ANSES para la AUH que genera un alivio para el bolsillo en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata este beneficio.

Anses informó sobre el pago de un importante extra para la AUH en enero.

Anses informó sobre el pago de un importante extra para la AUH en enero.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un importante extra para los titulares de la AUH en enero.
  • Se trata de la Tarjeta Alimentar, una ayuda económica destinada a garantizar la Canasta Básica de Alimentos de los niños, niñas y adolescentes.
  • Los montos varían según la cantidad de hijos por familia.
  • Este beneficio continúa sin aumento un mes más.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,5% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para enero. Además, esa prestación se complementa con la Tarjeta Alimentar, cuyos montos varían según la cantidad de hijos por familia y representan un alivio para el bolsillo.

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.
El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

ANSES Tarjeta alimentar
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar de Anses está dirigida a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, y con hijos con discapacidad sin límite de edad, a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), y a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia:

  • Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES

No es necesario solicitar este beneficio ya que se acredita de forma automáticamente en las cuentas de los beneficiarios habilitados a cobrarlo. Lo único necesario es mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi Anses.

