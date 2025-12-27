27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos o más en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó una actualización en los ingresos familiares para el primer mes del año, con impacto directo en los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Por
Acceso automático: el refuerzo alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años.

Acceso automático: el refuerzo alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años.

Freepik
  • Las familias con tres hijos o más reciben el monto más alto de la Tarjeta Alimentar en enero.
  • El beneficio se acredita de forma automática, junto con la AUH, sin trámites previos.
  • El aumento se explica por el ajuste mensual vinculado a la inflación informada por el INDEC.
  • El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal.

En enero de 2026, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen tres hijos o más accederán al monto máximo de la Tarjeta Alimentar, que se acredita como complemento del haber mensual que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tras la actualización por inflación correspondiente al primer mes del año.

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.
Te puede interesar:

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

ANSES AUH 3.png
Monto máximo: las familias numerosas concentran el valor más alto del beneficio alimentario.

Monto máximo: las familias numerosas concentran el valor más alto del beneficio alimentario.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, así como a personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE). El refuerzo se otorga de manera automática y no requiere inscripción ni gestión previa ante Anses. En el caso de esta nota, el foco está puesto en los hogares con tres o más hijos, que concentran el valor más alto del beneficio.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Con la inflación de noviembre del 2,5%, informada por el INDEC, Anses aplicará un ajuste en la AUH que impacta también en los ingresos totales mensuales. Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar quedan de la siguiente manera: familias con un hijo reciben $52.250, con dos hijos $81.936, y con tres o más hijos $108.062, que es el monto central de este informe. El dinero se deposita junto con el 80% mensual de la AUH, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta.

AUH 1 ANSES.png
Sin trámite: Anses deposita la Tarjeta Alimentar junto con la prestación mensual.

Sin trámite: Anses deposita la Tarjeta Alimentar junto con la prestación mensual.

Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES

No es necesario realizar ningún trámite para acceder a la Tarjeta Alimentar. Anses cruza los datos del grupo familiar y acredita el refuerzo de forma automática en la cuenta donde se cobra la AUH. Es clave que la información personal y familiar esté actualizada en Mi Anses para evitar demoras o exclusiones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó sobre el pago de un importante extra para la AUH en enero.

El importante extra de ANSES para la AUH que genera un alivio para el bolsillo en enero 2026

Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Anses explicó quiénes cobrarán $81.936 en enero.

ANSES deposita $81.936 en enero 2026: todos los detalles

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH y sin gestiones previas.

ANSES paga $108.062 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en enero 2026

Rating Cero

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

La empresaria decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad de su pareja.

Escándalo total: aseguran que el novio de Wanda Nara intentó un acercamiento con Claudia Ciardone

El productor argentino confirmó que su estudio sigue siendo el lugar donde logra reinventarse.
play

Bizarrap y J Balvin lanzaron la BZRP Music Session #62 para cerrar el 2025

últimas noticias

Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.

Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano

Hace 8 minutos
play
Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

Hace 19 minutos
El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Hace 27 minutos
A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Hace 38 minutos
Turismo de aventura entre ruinas mineras en plena montaña.

Turismo en Córdoba: el pueblo escondido y deshabitado que es una joyita

Hace 52 minutos