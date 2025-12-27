Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos o más en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó una actualización en los ingresos familiares para el primer mes del año, con impacto directo en los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Por + Seguir en







Acceso automático: el refuerzo alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años. Freepik

Las familias con tres hijos o más reciben el monto más alto de la Tarjeta Alimentar en enero.

El beneficio se acredita de forma automática, junto con la AUH, sin trámites previos.

El aumento se explica por el ajuste mensual vinculado a la inflación informada por el INDEC.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal. En enero de 2026, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen tres hijos o más accederán al monto máximo de la Tarjeta Alimentar, que se acredita como complemento del haber mensual que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tras la actualización por inflación correspondiente al primer mes del año.

ANSES AUH 3.png Monto máximo: las familias numerosas concentran el valor más alto del beneficio alimentario. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, así como a personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE). El refuerzo se otorga de manera automática y no requiere inscripción ni gestión previa ante Anses. En el caso de esta nota, el foco está puesto en los hogares con tres o más hijos, que concentran el valor más alto del beneficio.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Con la inflación de noviembre del 2,5%, informada por el INDEC, Anses aplicará un ajuste en la AUH que impacta también en los ingresos totales mensuales. Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar quedan de la siguiente manera: familias con un hijo reciben $52.250, con dos hijos $81.936, y con tres o más hijos $108.062, que es el monto central de este informe. El dinero se deposita junto con el 80% mensual de la AUH, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta.

AUH 1 ANSES.png Sin trámite: Anses deposita la Tarjeta Alimentar junto con la prestación mensual. Freepik Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES No es necesario realizar ningún trámite para acceder a la Tarjeta Alimentar. Anses cruza los datos del grupo familiar y acredita el refuerzo de forma automática en la cuenta donde se cobra la AUH. Es clave que la información personal y familiar esté actualizada en Mi Anses para evitar demoras o exclusiones.