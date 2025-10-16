Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 17 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 17 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este viernes 17 de octubre con DNI finalizado en 7.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 17 de octubre con DNI terminado en 7.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 percibirán sus montos este viernes 17 de octubre en las sucursales bancarias correspondientes.
ANSES: Asignaciones de pago único
Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.