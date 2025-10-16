Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 17 de octubre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 17 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este viernes 17 de octubre con DNI finalizado en 7.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 17 de octubre con DNI terminado en 7.

ANSES: Asignación por Embarazo El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 percibirán sus montos este viernes 17 de octubre en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES: Asignaciones de pago único Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.