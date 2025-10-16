16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este viernes 17 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 17 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses informó que un grupo de beneficiarios pasará a cobrar $403.160 en noviembre.
Te puede interesar:

ANSES confirmó que va a pagar $403.160 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este viernes 17 de octubre con DNI finalizado en 7.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 17 de octubre con DNI terminado en 7.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 5 percibirán sus montos este viernes 17 de octubre en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES: Asignaciones de pago único

Las titulares de la Asignación por Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera Quincena, percibirán sus montos con todos los documentos hasta el 10 de noviembre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una denuncia que sacude al organismo.

Denuncian a altos funcionarios de la ANSES por presuntas maniobras de corrupción y direccionamiento de contratos

Anses dio detalles sobre el bono de refuerzo de ingresos para noviembre.

Atención jubilados de ANSES: ¿seguirá vigente el bono de $70.000 en noviembre 2025?

Anses detalló de cuánto será la jubilación mínima en noviembre.

De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en noviembre 2025 con el aumento confirmado

Los reintegros se acreditan en 48 horas y varían según el rubro del comercio.

ANSES reintegra $120.000 a jubilados en octubre 2025: los detalles

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 16 de octubre

Anses hizo una aclaración importante sobre la realización de distintos trámites.

La aclaración mega importante que hizo ANSES para hacer trámites

Rating Cero

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Ace Frehley, fundador de Kiss.

A los 74 años, murió el guitarrista Ace Frehley, miembro fundador de Kiss

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.
play

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.
play

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

últimas noticias

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

Hace 30 minutos
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

Hace 32 minutos
play

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

Hace 41 minutos
El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.

Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

Hace 42 minutos
Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Hace 1 hora