María Becerra rompió en llanto al cantar junto a J Rei en su show en River: qué pasó

La cantante se presentó en el Monumental con un show 360° y sorprendió a sus seguidoras cuando cantó "Mi Amor" junto a su pareja. El momento fue tan movilizador y conmovedor que la artista no pudo contener las lágrimas.

María Becerra regresó al estadio de River con una propuesta inmersiva : el primer show 360° en la historia del Monumental y el evento más grande que se haya realizado en el recinto, con capacidad para 85 mil personas. Un hito en la carrera de la artista que enfrentó este año desafíos profesionales como personales y de salud que superó gracias a la compañía de su pareja, el cantante J Rei.

Durante su primera noche en el Monumental, en un show que marcó un hito en la carrera de la cantante, María Becerra invitó al escenario a su novio el rapero Julián Reininger, conocido como J Rei, para interpretar juntos el tema Mi amor, inspirado en la pérdida de dos embarazos en la que mostró su faceta más íntima junto a su pareja.

Sin embargo, en un momento de la interpretación, María Becerra rompió en llanto al ver un mensaje que se había tatuado J Rei en su brazo. En redes sociales se compartió el video, donde se ve a Julián Reiniger , mostrarle su antebrazo donde tenía las palabras "María de Los Ángeles" .

Al ver ese gesto, la Nena de Argentina no pudo contener su emoción y comenzó a llorar. El tatuaje tiene relevancia porque está íntimamente ligado al nombre completo de la cantante "María de Los Ángeles Becerra" , al igual que uno de los versos de la canción que comparten:

"Me encanta perdernos, armarlo, prenderlo, vayamos de viaje sin rumbo. Yo siempre te amé, pero eso es al margen. Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles", donde también hacen referencia a "unos ángeles" en referencia a los dos embarazos que la joven perdió de manera inesperada.

En abril, María Becerra fue operada de urgencia con un diagnóstico de abdomen agudo de shock hipovolémico. La cantante atravesó un segundo embarazo ectópico y contó, meses después, que tuvo miedo de morirse. "Después de todo lo que me pasó tuve mucho miedo de morirme. Tuve ataques de pánico, de ansiedad", pudo contar tras unos meses de silencio.

María Becerra rompió el silencio sobre su salud tras los embarazos perdidos: "Tuve miedo de morirme"

En diálogo con el programa radial Perros de la calle, la cantante comenzó por confesar: "Después de todo lo que me pasó tuve mucho miedo de morirme. Tuve ataques de pánico, de ansiedad. Después de lo que me pasó, no hice terapia, me cuesta. No sé si me puedo sentar y hablar de lo que pasó porque siento ansiedad". Con estas palabras, adelantó que todavía le cuesta mucho referirse a la complicada situación que le tocó vivir.

"Me da mucha cosa llorar. Me cuesta contar mis cosas. Me cuesta un montón pedir ayuda. No me gusta molestar a los demás. Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y como cuando lográs salir de eso, ves la vida completamente diferente", continuó. En este sentido, preocupó a todos al deslizar que realmente tuvo riesgo de vida por los embarazos ectópicos.

Para finalizar, María Becerra remarcó: "Me empecé a tomar con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mi salud, mi bienestar, mi familia. Cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, levantarme, ir al baño, cosas tan básicas, las valoras un montón". De esta manera, dejó en claro que esta experiencia le ha cambiado realmente su forma de vivir.