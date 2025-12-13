13 de diciembre de 2025 Inicio
Tragedia en Merlo: hallaron muerta a una pareja e investigan femicidio seguido de suicidio

La Policía llegó al lugar el hecho a partir de un llamado al 911. La mujer tenía un impacto de bala en el abdomen, mientras que el hombre yacía con un disparo en la cabeza.

Una mujer de 36 años y su pareja fueron encontrados muertos durante la noche del viernes en Merlo. De acuerdo con las primeras pericias, se trataría de un femicidio seguido de suicidio.

El episodio se conoció tras un llamado al 911 que alertó sobre gritos y detonaciones de arma de fuego en la intersección de las calles Ugarteche y Carlos Casares.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales hallaron a la víctima con un disparo en el abdomen y signos de golpes, mientras que su pareja presentaba una herida de bala en la cabeza. Ambos fallecieron antes de poder recibir asistencia médica.

Con el avance de la investigación, los detectives lograron reconstruir la secuencia del ataque. De acuerdo con ella, horas antes, Morel había asistido junto a su hermana a un cumpleaños familiar en una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar. Al retirarse del encuentro, ambas mujeres fueron interceptadas por el agresor, quien abrió fuego a quemarropa.

En medio del ataque, la hermana de la víctima intentó intervenir para protegerla y recibió disparos en el pecho y en un brazo. A pesar de las heridas, logró regresar a la casa del festejo para pedir ayuda. Posteriormente fue trasladada al Hospital de Marcos Paz, donde permanece internada.

Luego del ataque, el agresor se habría quitado la vida de un disparo en la cabeza, según confirmaron fuentes policiales. Además, se constató que el hombre contaba con denuncias previas por violencia de género, aunque la pareja había retomado recientemente la relación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N.º 10 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Hondeville. Debido a la muerte del imputado, la acción penal quedó extinguida, mientras continúa la investigación para completar las actuaciones correspondientes.

