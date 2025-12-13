Si bien ya presentó a las nuevas integrantes del plantel, Ángel de Brito ahora contó quiénes serán los reemplazos de las panelistas que se van de vacaciones porque llega la temporada de verano y sorprendió con algunos nombres.
El conductor cierra el equipo para el 2026 luego de que se vayan algunas de las figuras centrales y sorprendió con los nombres.
Yanina Latorre, en primer lugar, se va del programa y Mónica Farro se va a hacer temporada. Mientras que, Adabel Guerrero se va de vacaciones y Nazarena Vélez tiene confirmada una ausencia de tres meses.
Por ese motivo, la temporada iniciará cuando termine la teatral, es decir, incorporarán a una panelista que actuará de rotativa desde el lunes 5 de enero y se trata de Marisa Brel.
Fue ella misma en su cuenta de Instagram con una foto con unas alas en la espalda: "hace dos años que no trabajaba en TV… y la verdad: no la extrañaba. Pero cuando sonó el teléfono para sumarme a LAM, sentí esas cosquillitas que te dicen '¡Sí, quiero!'".
"Desde el 2013 dejé mi carrera de periodista para dedicarme de lleno a ser networker. Me enfoqué al 100% para aprender, crecer y aprovechar una oportunidad que me diera tiempo y dinero, dos tesoros que cambian vidas. Gracias a esa libertad, pude volver a la tele solo por diversión en el debate de Gran Hermano. Después me llamaron de varios programas… pero no tenía ganas", indicó.
Y concluyó: "Vuelvo con el corazón feliz, lista para dar lo mejor y ser parte de este exitazo llamado LAM".
