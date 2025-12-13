IR A
IR A

Ángel de Brito contó quién será la nueva angelita en LAM tras las recientes renuncias

El conductor cierra el equipo para el 2026 luego de que se vayan algunas de las figuras centrales y sorprendió con los nombres.

Ángel de Brito confirmó a su nueva panelista.

Ángel de Brito confirmó a su nueva panelista.

Si bien ya presentó a las nuevas integrantes del plantel, Ángel de Brito ahora contó quiénes serán los reemplazos de las panelistas que se van de vacaciones porque llega la temporada de verano y sorprendió con algunos nombres.

Tenía 96 años.
Te puede interesar:

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Yanina Latorre, en primer lugar, se va del programa y Mónica Farro se va a hacer temporada. Mientras que, Adabel Guerrero se va de vacaciones y Nazarena Vélez tiene confirmada una ausencia de tres meses.

Por ese motivo, la temporada iniciará cuando termine la teatral, es decir, incorporarán a una panelista que actuará de rotativa desde el lunes 5 de enero y se trata de Marisa Brel.

Fue ella misma en su cuenta de Instagram con una foto con unas alas en la espalda: "hace dos años que no trabajaba en TV… y la verdad: no la extrañaba. Pero cuando sonó el teléfono para sumarme a LAM, sentí esas cosquillitas que te dicen '¡Sí, quiero!'".

Embed - on Instagram: "OFICIALMENTE: Angelita de LAM Hace dos años que no trabajaba en TV… y la verdad: no la extrañaba. Pero cuando sonó el teléfono para sumarme a LAM, sentí esas cosquillitas que te dicen “¡Sí, quiero!” Desde el 2013 dejé mi carrera de periodista para dedicarme de lleno a ser networker. Me enfoqué al 100% para aprender, crecer y aprovechar una oportunidad que me diera tiempo y dinero, dos tesoros que cambian vidas. Gracias a esa libertad, pude volver a la tele solo por diversión en el debate de Gran Hermano. Después me llamaron de varios programas… pero no tenía ganas. Este 2025 lo dediqué a viajar por el mundo y a visitar a mi Paloma ¡cuatro veces! En Nueva York Y ahora que me quedo el verano en Bs As, ¿qué mejor que volver a la tv de la mano de mi mejor amigo Ángel de Brito? Vuelvo con el corazón feliz, lista para dar lo mejor y ser parte de este exitazo llamado LAM. Nos vemos en la pantalla desde el 5 de enero! Lammmmmmm @angeldebritooki @elejercitodelam #showtime #tv #lam"
View this post on Instagram

"Desde el 2013 dejé mi carrera de periodista para dedicarme de lleno a ser networker. Me enfoqué al 100% para aprender, crecer y aprovechar una oportunidad que me diera tiempo y dinero, dos tesoros que cambian vidas. Gracias a esa libertad, pude volver a la tele solo por diversión en el debate de Gran Hermano. Después me llamaron de varios programas… pero no tenía ganas", indicó.

Y concluyó: "Vuelvo con el corazón feliz, lista para dar lo mejor y ser parte de este exitazo llamado LAM".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El periodista Franco Torchia, invitado especial en TVR.

Franco Torchia, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Ana Corina Sosa advirtió sobre los riesgos que afronta su madre en caso de querer volver a Venezuela.

"Sé que mi mamá corre peligro": el inquietante mensaje de la hija de María Corina Machado

Hace 9 minutos
Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Hace 28 minutos
El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.

Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

Hace 41 minutos
Estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos.

Por qué hay personas que se parecen físicamente y no tienen vínculo familiar: qué dice la ciencia

Hace 43 minutos
Lamine Yamal supera otra marca histórica en Champions.

Lamine Yamal se rinde al estilo "baggy" con un toque militar que sorprende

Hace 45 minutos