Embed - on Instagram: "OFICIALMENTE: Angelita de LAM Hace dos años que no trabajaba en TV… y la verdad: no la extrañaba. Pero cuando sonó el teléfono para sumarme a LAM, sentí esas cosquillitas que te dicen “¡Sí, quiero!” Desde el 2013 dejé mi carrera de periodista para dedicarme de lleno a ser networker. Me enfoqué al 100% para aprender, crecer y aprovechar una oportunidad que me diera tiempo y dinero, dos tesoros que cambian vidas. Gracias a esa libertad, pude volver a la tele solo por diversión en el debate de Gran Hermano. Después me llamaron de varios programas… pero no tenía ganas. Este 2025 lo dediqué a viajar por el mundo y a visitar a mi Paloma ¡cuatro veces! En Nueva York Y ahora que me quedo el verano en Bs As, ¿qué mejor que volver a la tv de la mano de mi mejor amigo Ángel de Brito? Vuelvo con el corazón feliz, lista para dar lo mejor y ser parte de este exitazo llamado LAM. Nos vemos en la pantalla desde el 5 de enero! Lammmmmmm @angeldebritooki @elejercitodelam #showtime #tv #lam"

