Jubilaciones de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 tras el aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuánto cobrarán estos beneficiarios el próximo mes. Por







Anses confirmó los montos de las jubilaciones para el próximo mes.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en las jubilaciones y pensiones para septiembre. En ese sentido, se anunció que el incremento será del 1,9%, en base al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec durante el mes de julio.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que los beneficiarios reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas. Freepik Aumentó la jubilación de ANSES para septiembre 2025 La suma de aumento prevista para septiembre es del 1,9%.

De esta manera, la jubilación mínima asciende a $320.277,18, y a este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar es de $390.277,18.

En cuanto a la jubilación máxima, pasará a ser de $2.155.162,17.

Para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto establecido es de $256.221,74, a lo que se agrega el bono, lo que da un total de $326.221,74. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez, el valor regular se ubica en $224.194,02 y, con el bono, la cifra llega a $294.194,02.

Qué se sabe del bono de $70.000 de ANSES El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La política actual determina que este extra se acredita automáticamente al mismo tiempo que el pago habitual de la prestación y busca compensar, parcialmente, los efectos de la inflación y la pérdida de poder de compra. Para quienes reciben una suma superior a la mínima, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18. A partir de esa cifra, el adicional deja de ser adjudicado y el beneficiario percibe solo su haber regular.