19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Jubilaciones de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 tras el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuánto cobrarán estos beneficiarios el próximo mes.

Por
Anses confirmó los montos de las jubilaciones para el próximo mes.

Anses confirmó los montos de las jubilaciones para el próximo mes.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en las jubilaciones y pensiones para septiembre. En ese sentido, se anunció que el incremento será del 1,9%, en base al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec durante el mes de julio.

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.
Te puede interesar:

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que los beneficiarios reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas.

Este procedimiento se realiza de manera regular para asegurar que los beneficiarios reciban a tiempo el dinero destinado a cubrir sus necesidades básicas.

Aumentó la jubilación de ANSES para septiembre 2025

La suma de aumento prevista para septiembre es del 1,9%.

De esta manera, la jubilación mínima asciende a $320.277,18, y a este monto se le suma un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total a cobrar es de $390.277,18.

En cuanto a la jubilación máxima, pasará a ser de $2.155.162,17.

Para la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto establecido es de $256.221,74, a lo que se agrega el bono, lo que da un total de $326.221,74. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez, el valor regular se ubica en $224.194,02 y, con el bono, la cifra llega a $294.194,02.

Qué se sabe del bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. La política actual determina que este extra se acredita automáticamente al mismo tiempo que el pago habitual de la prestación y busca compensar, parcialmente, los efectos de la inflación y la pérdida de poder de compra. Para quienes reciben una suma superior a la mínima, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $390.277,18. A partir de esa cifra, el adicional deja de ser adjudicado y el beneficiario percibe solo su haber regular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó de qué forma cobrar la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: qué trámite hay que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

El incremento se basa en el índice de inflación de julio, que fue del 1,9%.

ANSES pagará $374.670 a un grupo en septiembre 2025: los detalles

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 19 de agosto

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.  

Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

Anses definió los requisitos para seguir cobrando las Becas Progresar.

Becas Progresar de ANSES: requisitos para seguir cobrando en lo que queda de 2025

Anses difundió el nuevo monto de la AUH para el mes de septiembre.

AUH de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025 con aumento incluido

Rating Cero

Gimena Accardi reveló cuánto duró el desliz.

Tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi reveló cuánto duró "el desliz"

Oriana Sabatini se refirió a la llegada de Dyabala a Boca.

Oriana Sabatini fue tajante cuando le preguntaron si Paulo Dybala jugará en Boca en 2026

Accardi blanqueó que tuvo un desliz durante su relación con Vázquez.

El insólito video en el que Gimena Accardi le confiesa una infidelidad a Nico Vázquez en un programa de TV

Gimena Accardi confirmó la infidelidad.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: quién es el tercero en discordia

Accardi contó que Nico Vázquez la perdonó.

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Fue un desliz, me equivoqué"

De qué se trata esta imperdible serie de Netflix.
play

Está en Netflix, se estrenó hace muy poco y ya es una de las joyas de 2025

últimas noticias

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Hace 12 minutos
El Diablito continuará su carrera en Alemania.

Cambio de rumbo: Echeverri fue cedido por Manchester City y jugará con otro ex River

Hace 17 minutos
El Gobierno eliminó programas de vivienda y delegó en provincias y municipios el avance de la obra pública relacionada.

Obra pública: el Gobierno eliminó otros 15 programas de vivienda

Hace 26 minutos
Navarro perdió la visión de un ojo tras la represión de Martínez.

Represión en el Congreso: indagarán al prefecto acusado de disparar contra un hincha de Chacarita que perdió la visión de un ojo

Hace 32 minutos
Uno de los platos preferidos por todos.

Día Mundial de la Papa Frita, uno de los platos más celebrados por todas las generaciones

Hace 42 minutos