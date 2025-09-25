25 de septiembre de 2025 Inicio
Confirmado: jubilados tendrán aumento más dos "plus" en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un incremento en los haberes y la entrega de beneficios adicionales para beneficiarios en el próximo mes.

La jubilación mínima en octubre será de $326.266

La jubilación mínima en octubre será de $326.266, impactando en millones de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en octubre de 2025 un aumento en la jubilación mínima, junto con dos extras que refuerzan los ingresos. El primero es un bono de $70.000, dirigido principalmente a quienes cobran la mínima, y el segundo corresponde al programa Beneficios Anses, que ofrece descuentos en compras en todo el país.

El bono extraordinario apunta a quienes perciben la mínima, con pagos entre el 8 y el 28 de octubre.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $326.266, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación de agosto. Esta medida beneficia a millones de jubilados que verán reflejado el incremento directamente en sus cuentas. Con el bono, los beneficiarios pueden cobrar hasta $396.266. Además, los haberes que superan la mínima también reciben la actualización automática del 1,9%.

Bono de $70.000 de ANSES

El refuerzo económico confirmado es de $70.000 y se deposita junto al haber mensual. El bono de la Anses, aprobado por el Gobierno Nacional, está dirigido principalmente a jubilados con la mínima, aunque quienes perciban hasta $396.266 acceden a un pago proporcional para alcanzar ese monto. En cambio, quienes superen esa cifra no recibirán el bono.

Beneficios Anses ofrece reintegros de hasta el 20% en compras realizadas en miles de comercios.

Beneficios ANSES para jubilados

El segundo “plus” corresponde al programa Beneficios Anses, que otorga reintegros en más de 7000 comercios adheridos. Los jubilados pueden ahorrar un 10% en compras generales y hasta un 20% en productos de limpieza e higiene personal. El descuento se aplica automáticamente al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta en la que se cobra el haber.

