Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 26 de septiembre La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. Redes Sociales

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó quiénes serán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1 que cobrarán este viernes 26 de septiembre de 2025.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este viernes 26 de septiembre con DNI finalizado en 8 y 9.

ANSES: Asignaciones de Pago Único El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.