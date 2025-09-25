25 de septiembre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 26 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó quiénes serán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1 que cobrarán este viernes 26 de septiembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un nuevo aumento basado en la inflación.
ANSES confirmó el aumento de 1,88% de las prestaciones para octubre 2025: los nuevos montos

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este viernes 26 de septiembre con DNI finalizado en 8 y 9.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

