ANSES confirmó el aumento de 1,88% de las prestaciones para octubre 2025: los nuevos montos La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el nuevo esquema de las asignaciones, pensiones y jubilaciones para el décimo mes del año, con un incremento basado en la inflación de agosto. Por







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un nuevo aumento basado en la inflación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo para octubre, con un aumento de 1,88% respecto a septiembre.

La medida se implementó a través de las resoluciones 317 y 318 del organismo, publicadas este jueves en el Boletín Oficial, con la firma de su director ejecutivo, Fernando Omar Bearzi.

El aumento del 1,9% corresponde a la inflación de agosto, último registro de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Aumento en las prestaciones de ANSES: montos de octubre Jubilaciones y pensiones Jubilación mínima: $326.298,38.

Jubilación Máxima: $2.195.679,22.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70.

Pensión No Contributiva (PNC): $228.408,87.

Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $396.298,38 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:

Jubilación Mínima: $396.298,38.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $331.038,70.

Pensión No Contributiva (PNC): $298.408,87. Asignaciones Universales Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.229,14.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $381,789,19. Asignaciones Familiares Asignación Familiar por Hijo: Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $58,572,85.

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.539,02.

Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.913,69. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $190.861,34.

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $135.020,84.

Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $85.216,78. Asignación por Embarazo para Protección Social $117.227,94. Asignación Familiar por Prenatal Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF: Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $58.617,66.

Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $39.539,24.

Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.913,69.

Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.337,56. Asignación por Maternidad El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta. Asignaciones de Pago Único Asignación por Nacimiento: $68.323,69.

Asignación por Adopción: $408.543,85.

Asignación por Matrimonio: $102.309,26. Asignación Familiar por Cónyuge $14.218,27.