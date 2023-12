Javier Milei confirmó que comprar dólar blue dejó de ser un delito

El Presidente aseguró que no habrá restricciones y que la gente será libre de comprar el tipo de cambio paralelo sin restricciones. Además, manifestó que se quitará el cepo una vez que esté saneada la economía.

“El cepo genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene como contrapartida un exceso de oferta en el resto de la economía: eso implica que el precio de los bonos son bajos por ende baja la tasa de interés, implica un exceso de ofertas en el mercado de bienes y cae la actividad, también genera una caída de demanda en trabajo que en condiciones normales genera desempleo”, detalló.

Tras dicha explicación, señaló que “sacar el cepo próximamente es un mecanismo que va a permitir que rebote la activad económica, pero nosotros no podemos abrir el cepo mientras no estén dadas las condiciones de poder aguantar un cambio de portafolio abrupto”. “Podría pasar, pero no estamos en condiciones de abrir ese riesgo”, señaló.

Por otro lado, consultado por la posible compra de divisas oficial, señaló que “en el mercado libre podes comprar todo lo que quiera y no es delito, nadie te va a perseguir de eso”. “Es más, ahora podes pactar contratos en moneda extranjera y tiene que ser cumplido en esa moneda. O sea, estamos habilitando a que puedas usar monedas extranjeras en tus transacciones”, aseguró y agregó: “Podría ser una pre dolarización”.

Milei lanzó una mega desregulación de la economía con más de 300 reformas

El presidente Javier Milei anunció que firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos "para destrabar el andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido al país" y anunció que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso y enviará un paquete de leyes para que sean tratadas durante el verano.

Rodeado de todos sus ministros y de Federico Sturzenegger, quien fue funcionario de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri pero que no tiene ningún cargo en la actual gestión, Milei enumeró "30 de las más de 300" reformas, medidas y derogaciones que incluye el DNU que será publicado en las próximas horas para "comenzar la reconstrucción del país".

La derogación de la Ley de Alquileres, la eliminación de normativas que "impiden la privatización de empresas públicas" y del "régimen de sociedades del Estado" para avanzar hacia la "transformación de todas las empresas del Estado para su posterior privatización" y una reforma laboral son los aspectos más importantes del DNU que firmará Milei.

También mencionó la derogación de leyes que regulan el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga y obras sociales, empresas farmacéuticas, el sector turístico, registro automotor, clubes de fútbol, ley de tierras, modificación del código civil y comercial, y la sección total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.