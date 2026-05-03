La venta de motos 0km sigue en niveles récord: hubo más de 80.000 patentamientos en abril

La División Motovehículos de ACARA informó que el mercado de motocicletas en Argentina registró 80.737 unidades vendidas durante abril, la cifra más alta para este mes en la historia. Este fenómeno responde a la necesidad de miles de ciudadanos de adquirir una herramienta de trabajo para plataformas de delivery o movilidad y a la mejora en las opciones de financiación.
El volumen de operaciones representa un incremento del 51,5% en comparación con abril de 2025, cuando hubo 53.276 patentamientos. Con estos resultados, el primer cuatrimestre del año acumuló 301.962 unidades, lo cual significa una suba del 47,5% frente al mismo periodo del ciclo anterior.
El auge de la mensajería y el reparto a domicilio consolidó a la motocicleta como un bien de capital esencial para el empleo informal y complementario. Gran parte de los nuevos usuarios opta por modelos económicos que permiten una rápida inserción laboral en las diversas aplicaciones de servicios urbanos.
El presidente de la entidad, Sebastián Beato, calificó el presente del rubro como un hito para la actividad comercial. "Lo que está sucediendo en el mercado de los motovehículos es realmente notable, completando en marzo y abril los dos meses de mayor registro de patentamientos de la historia, por encima de las 80.000 unidades", aseguró el directivo.
Los modelos de baja cilindrada lideran el mercado interno
La demanda se concentró en los segmentos más accesibles debido a la facilidad de acceso al crédito. Sobre este punto, Beato señaló que "cada vez más gente se está sumando al mercado de la movilidad con la compra de las unidades más básicas, con un rol preponderante de la financiación".
Gilera Smash encabezó el ranking de modelos más vendidos con 7.625 unidades, por encima de la Keller KN 110-8 y la histórica Honda Wave. No obstante, Honda conservó el primer puesto por marcas con 14.440 patentamientos, seguida por Gilera y Motomel en el podio nacional.
Las proyecciones de las concesionarias indican que la tendencia positiva tendrá continuidad si las tasas de interés mantienen su trayectoria decreciente. Este marco de estabilidad crediticia resulta clave para sostener el ritmo de ventas en las unidades básicas y expandir el negocio hacia motocicletas de mayor cilindrada.