Inflación de octubre: las consultoras prevén una leve aceleración y alertan por la suba en alimentos

Con el fin octubre, las consultoras privadas comienzan a delinear sus proyecciones y coinciden en que la inflación del mes mostró una leve aceleración respecto a septiembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 2,1%. Las estimaciones más recientes ubican la variación entre 2,1% y 2,8%.

El dato oficial del INDEC se publicará recién dentro de diez días, pero los analistas ya detectan un repunte, impulsado principalmente por el aumento de alimentos y bebidas, el rubro con mayor incidencia en el índice general.

A este factor se suma el impacto de la inestabilidad cambiaria. Durante las últimas semanas de octubre, el dólar registró fuertes movimientos tras las elecciones legislativas de medio término, en las que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 40% a nivel nacional.

Según LCG, la inflación de octubre rondaría el 2,5%, con alimentos y bebidas en alza del 2,9% mensual promedio. Econviews y Libertad y Progreso estimaron una variación entre 2,4% y 2,8%, mientras que Analytica proyectó un 2,2%.

C&T Asesores Económicos situó su medición en torno al 2% en el Gran Buenos Aires, y Equilibra mantuvo su proyección en 2,1%, igual que en septiembre. En ese caso, los alimentos no estacionales —como lácteos, huevos, panificados y carnes— fueron los principales responsables de las subas.

PxQ fue la consultora con la estimación más baja, con un 1,9% para octubre. Por su parte, la encuesta de Expectativa de Inflación de la Universidad Torcuato Di Tella registró una expectativa promedio de 3,96% para octubre y una inflación esperada del 37% para los próximos 12 meses, lo que refleja una leve baja en las proyecciones anuales.