Horóscopo de hoy, jueves 11 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 11 de jun i o de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 19 de abril)

Aries, vas a controlar más tus emociones porque la Luna te da tregua. Vas a estar menos impulsivo y más criterioso. Avanzarás con pasos lentos, pero firmes.

(20 de abril al 21 de mayo)

Tauro, después de días agitados vas a recuperar tu ritmo y volverás a tener el control de tus asuntos. Tomate el día para bajar revoluciones ya que necesitas tranquilidad para volver a ser vos.

Géminis

(21 de mayo al 20 de junio)

Géminis, la Luna Nueva en tu signo comienza a hacerse notar y puede generarte ansiedad por lo que está por venir. En este momento, es más recomendable observar que lanzarse a la acción.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, Mercurio en tu signo sigue impulsando pensamientos profundos y diálogos que invitan a replantear prioridades. La Luna en Tauro aporta serenidad y ayuda a disminuir la sensibilidad. No tendrás todas las respuestas de inmediato.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo, el jueves se presta para organizar, planificar a largo plazo y tomar decisiones con una mirada más práctica. Hay menos interés en impresionar y más en construir bases firmes. La constancia suele darte frutos más duraderos.

Virgo

(23 de agosto al 22 de septiembre)

Virgo, la influencia lunar en Tauro resulta especialmente favorable, aportando orden tanto en la agenda como en el plano emocional. Surge una claridad mayor sobre hacia dónde conviene investir tu energía. La calma mental aparece pero primero ordená tus prioridades.

Libra

(23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, tu jornada te invita a simplificar. Algunas inquietudes empiezan a verse desde una óptica mucho más manejable. Hay más profundidad y menos distracciones. No todo merece seguir ocupando espacio en tu mente

Escorpio

(23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, durante el jueves la Luna en Tauro dirige la atención hacia los vínculos y la necesidad de construir acuerdos. Surgen charlas que pueden ser muy buenas para el futuro. La paciencia te abre caminos que sobre exigencia te mantiene cerrados.

Sagitario

(22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tras varios días intensos, el jueves favorece la rutina, los hábitos que aportan bienestar y todo lo que ayude a recuperar cierto orden. Hay satisfacción en las pequeñas acciones bien realizadas.

Capricornio

(22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, la influencia taurina de la Luna te da una energía más cálida y afín a tu manera de vivir. Se abre espacio para el disfrute, la creatividad y las pausas necesarias.

Acuario

(20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tu atención se dirige hacia la vida personal, los afectos y las necesidades emocionales que piden mayor cuidado. El día tiene un matiz introspectivo y reparador. Algunas certezas aparecen recién cuando el ruido externo se disipa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, la energía del jueves favorece los diálogos sinceros, las lecturas, los intercambios y los momentos de reflexión serena. Hay más claridad para separar lo esencial de lo secundario.