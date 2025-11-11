11 de noviembre de 2025 Inicio
Inflación: en octubre la carne vacuna subió en 2,8% en promedio

Según un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el precio promedio de los cortes bovinos volvió a aumentar en las principales plazas del país.

Inflación: en octubre la carne vacuna subió en 2,8% en promedio

El precio de la carne vacuna aumentó un 2,8% en octubre respecto de septiembre, de acuerdo con el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). En lo que va del año, el incremento acumulado alcanza el 37,5%, mientras que en la comparación interanual trepa al 61,3%.

Se agrava la crisis en la industria textil: la producción cayó un 18% y se perdieron 5.000 empleos en un año

El relevamiento se realizó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba y Rosario, con más de 30.000 precios monitoreados por semana. En el AMBA se incluyeron 80 carnicerías relevadas telefónicamente y 40 supermercados visitados de forma presencial. En las otras dos plazas, la muestra abarcó 30 carnicerías y 15 supermercados por ciudad.

Por tipo de punto de venta, el precio promedio de la carne vacuna subió 3% en carnicerías y 2,6% en supermercados. En el desglose geográfico, el informe mostró que los mayores aumentos se dieron en el sur del conurbano (4,7%) y el norte del GBA (4,4%), mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la suba fue del 0,8%.

Las diferencias también se reflejaron según el nivel socioeconómico de los barrios: los comercios de zonas altas registraron un alza promedio del 2,6%, los de nivel medio 3,4% y los de menor poder adquisitivo 2,2%.

Por categoría de hacienda, los precios del novillito aumentaron 2,7%, los del novillo 4,5%, y los de vaquillona y ternera 2,6%. En conjunto, el valor de la carne liviana de consumo minorista tuvo un comportamiento similar al promedio general.

Entre las otras proteínas, el pollo fresco bajó 0,9% en octubre, aunque acumula un alza del 21,9% en lo que va del año y 31,9% interanual. En tanto, el pechito de cerdo subió 2,3% mensual, 12,7% en los primeros diez meses y 33,1% frente a octubre de 2024.

