19 de marzo de 2026 Inicio
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Más del 50% de los industriales advierte falta de demanda, según datos del INDEC

Se conoció que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) manufacturero marcó -18,7% durante febrero. A pesar de ser la mejor cifra en 8 meses, el dato permanece por debajo de los registros alcanzados en el tercer trimestre del año pasado.

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Industriales afirman que la producción manufacturera no aumenta por la baja demanda

Industriales afirman que la producción manufacturera no aumenta por la baja demanda, según el ICE. 

Los Andes

Más de la mitad de los industriales nota una demanda insuficiente para elevar su producción actual, según informó el INDEC con datos de febrero. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) manufacturero se ubicó en -18,7%, su mejor nivel en ocho meses. Sin embargo, la cifra todavía resulta inferior a los valores del tercer trimestre de 2025.

Crece la informalidad junto al desempleo. 
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La escasa demanda interna representa el factor principal que impide el crecimiento del sector para el 51,9% de los empresarios consultados. Este motivo supera ampliamente a otros obstáculos en la economía actual. Detrás aparecen la competencia de productos importados con 11,8% y la incertidumbre económica con un 6,7%.

Datos ICE
Los industriales alertan que la demanda interna insuficiente es el principal motivo por el cual no se puede aumentar la producción, según publicó INDEC.

Los industriales alertan que la demanda interna insuficiente es el principal motivo por el cual no se puede aumentar la producción, según publicó INDEC.

Respecto a la coyuntura y cómo afecta el contexto a sus negocios, el 64% de los directivos define la situación como normal. Sin embargo, un 29,6% la califica como mala y apenas el 6,4% asegura que es buena. Estos números reflejan el clima de cautela que predomina en las plantas fabriles de todo el país.

El panorama financiero también genera preocupación en el ámbito privado. Para el 65,1% de los consultados la realidad financiera es normal, mientras el 23,5% sostiene que es mala. En tanto, el 35,1% de los industriales afirma que el acceso al crédito resulta difícil hoy.

Expectativas y factores que condicionan la actividad fabril

Existen componentes específicos que mostraron un deterioro sensible frente a los registros de tres meses atrás. Los empresarios destacaron una mayor debilidad en la demanda externa y el impacto de las importaciones. A esto se suma la escasez de mano de obra, tanto en términos generales como en personal altamente calificado.

Sobre el futuro inmediato, el 62,3% de los industriales estima que su volumen de producción no tendrá cambios hacia mayo. Un 19,9% vaticina una disminución en su actividad, frente al 17,8% que espera una mejora. Respecto a los pedidos internos, el 58,1% proyecta una estabilidad total para el próximo trimestre del año.

Datos ICE
La situación actual comparada con la opinión de los industriales hace tres meses.

La situación actual comparada con la opinión de los industriales hace tres meses.

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