20 de marzo de 2026 Inicio
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Siguen en baja: las ventas minoristas en supermercados cayeron 1,5% en enero

En el primer mes del año, el índice de la serie desestacionalizada mostró una merma con respecto al mes previo y también en su variación interanual (-1,2%).

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Volvieron a caer las ventas minoristas en supermercados. 

Volvieron a caer las ventas minoristas en supermercados. 

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que en términos de volumen de consumo las ventas minoristas de los supermercados cayeron en enero tanto en su variación interanual (-1,2%), como en su serie desestacionalizada respecto al mes previo (-1,5%).

Los datos para el cierre del año pasado mostraron una expansión de la economía. 
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Por su parte, las ventas a precios corrientes sumaron un total de $2.339.233,3 millones, lo que representa un incremento del 25,1% en términos interanuales.

En lo que respecta a los canales de venta, la presencialidad se mantuvo como el más predominante con el 97,3% de las operaciones ($2.276.136 millones), mientras que el el sector online representó solo el 2,7% restante ($63.097 millones).

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En cuanto a los medios de pago, las tarjeta de crédito lideraron las preferencias con el 43,1% del total, seguida por el débito con el 25,0%, el efectivo con el 17,1% y otros medios (como billeteras virtuales y códigos QR) con el 14,8%.

medios de pago

El gasto del ticket promedio tuvo una suba del 30,1% respecto al enero del 2025 y se ubicó en los 34.840. Entre los grupos de artículos que experimentaron mayores aumentos nominales se encuentran Carnes (49,4%), Verdulería y frutería (38,3%), Alimentos preparados y rotisería (32,5%) y Panadería (27,2%).

Finalmente, en el ámbito laboral, el sector supermercadista informó un total de 99.014 trabajdores ocupadas, lo que representa una reducción del 1,5% en la plantilla de personal en comparación con enero de 2025.

El informe completo

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